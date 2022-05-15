Летний Арт фестиваль «Диалог Искусств» в музее Ар Деко

Летний Арт фестиваль в музее Ар Деко проходит уже 11 раз.

Дизайн студия SKYLERRO. Модель комбинезона для полетов в трубе и прыжков с парашютом. Дизайнер Роман Ятченко

Индира Бадияр. Модель платья Badiyar Fashion Group

Индира Бадияр. Авторские аксессуары

Юлия Бружайте. Иллюстрация к книге «Мария из Брюгге», х/м

Ирина Козьмина. Керамика

Ирина Козьмина. Керамика

Дмитрий Трепольский. Фотография

«В этом году мы назвали фестиваль — «Диалог искусств», мы хотим показать, что широта горизонтов современного искусства позволяет находить новые форматы взаимодействия общества с культурой, создаёт у зрителя ощущение сопричастности к искусству, а молодежь мотивирует к погружению в творческую профессиональную среду, развитию креативности и переходу на новый профессиональный уровень», — говорит директор Летнего Арт Фестиваля «Диалог искусств» в музее Ар Деко, Галина Мерзликина.

Фестиваль даёт возможность дизайнерам всех отраслей, художникам, фотографам, скульпторам, мастерам декоративно-прикладного искусства и другим представителям творческих профессий показать результаты своей творческой деятельности, рассказать о целях и задачах, поучаствовать в конкурсе на призы Союза дизайнеров Москвы, которому в 2022 году исполняется уже 35 лет.

Основной задачей фестиваля является продвижение лучших представителей творческих профессий, профессионалов, начинающих специалистов и детей, которые только знакомятся с профессией.

Фестиваль формирует благоприятные условия для развития молодого поколения, содействует росту творческих способностей и обмену творческим опытом, создает межкультурный диалог среди участников и зрителей.

Целевой аудиторией Фестиваля являются:

профессионалы, желающие показать свои работы и поделиться своим опытом,

молодые специалисты, только начинающие свой профессиональный творческий путь и нуждающиеся в наставниках,

дети, увлечённые творчеством, которым необходимо представление о профессиональном многообразии и перспективах творческих профессий.

Фестиваль включает в себя обширную программу:

Выставка живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства;

Модные Показы дизайнеров;

Конкурс дизайнеров на призы Союза дизайнеров Москвы;

Дизайн-маркет;

Культурно-развлекательную программу, включающую театральные постановки, концерты, лекции и творческие мастер-классы;

Деловую программу, включающую профессиональные тренинги и public talk-и.

Среди особенных участников фестиваля Юлия Бружайте — ведущая актриса Театра у Никитских ворот, художник и писатель, которая представит свою книгу «Мария из Брюгге» и покажет свои живописные иллюстрации к ней, Юля — член Союза дизайнеров Москвы, ее работы всегда привлекают внимание, отличаются авторским неповторимым колоритом и таинственностью. Галерист Инна Вольская представит живописные работы мастеров и учеников своей галереи, а также примет участие в творческой и деловой программках фестиваля, фотограф Дмитрий Трепольский покажет потрясающие виды Москвы, известный журналист — Анастасия Павлова представит на фестивале свои проекты «Возрождение человека» и «Гении Мира», в культурно-развлекательной программе фестиваля мы увидим «Моно-театр Ольги Калашниковой», услышим «Музыкальные портреты» Александра Климашевского и «Новый джаз» Алексея Колосова. Специальным гостем фестиваля станет Индира Бадияр, основатель и руководитель BADIYAR FASHION GROUP, которая проведёт Международный Гала-показ дизайнеров одежды «Семейные ценности», среди которых известный Российский бренд эксклюзивной одежды для экстремальных видов спорта SKYLERRO.

В рамках деловой программы фестиваля пройдут public talk-и с Галиной Мерзликиной, директором Летнего Арт Фестиваля «Диалог Искусств» в музее Ар Деко, Ириной Савекиной, основателем и руководителем маркетингового агентства ART FACTORY, Андреем Чечеткиным, исполнительным директором Союза дизайнеров Москвы, Ольгой Полянцевой, Арт-директором Союза дизайнеров Москвы.

Торжественное открытие фестиваля состоится 20 мая 2022 года в 17:00.

В церемонии открытия примут участие известные дизайнеры, художники, актёры театра и кино.

Вход на открытие по предварительной регистрации.

Сбор гостей: 16:30 — 17:00

Торжественная церемония открытия: 17:00 — 18:30

Спектакль Моно-театра Ольги Калашниковой «Конфуций, выйди из класса» (по приглашениям и билетам).

Фестиваль продлится до 05.06.2022 года.

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