Летний атолл в центре Москвы: ВДНХ снова встречает пальмами своих гостей

Если вы соскучились по южному настроению, но далеко ехать не хочется — добро пожаловать на ВДНХ. Этим летом здесь вновь воцарилась атмосфера курортного променада: вдоль Центральной аллеи, у Южного входа и возле павильона «Слово» зазеленели настоящие пальмы. Десять канарских финиковых красавиц — пять у входа, три в партере и две у музея славянской письменности — превратили знакомый пейзаж в почти что тропический мираж.

Но за этой лёгкой летней картинкой стоит почти вековая история, полная драматизма и упорства. Впервые пальмы появились здесь в 1939‑м, в год открытия Выставки. Тогда вдоль Главной аллеи выстроились кавказские и черноморские экземпляры — кто в кадках, кто прямо в земле. Однако московские морозы оказались беспощадны: теплолюбивые деревья погибли при первых же заморозках, и каждую весну их меняли на новые. После войны традицию возродили — например, у павильона «Грузия» поселилась финиковая пальма, которую на зиму укутывали в специальное укрытие, словно драгоценный экспонат.

Нынешнее возвращение — часть масштабного проекта по восстановлению исторического облика ВДНХ. Растения привезли из Сочи, где они привыкли зимовать в более мягком климате. Самые стойкие из южных сортов — трахикарпус Форчуна и бутия — теоретически способны пережить кратковременные морозы до ‑15 °C, но московская зима с её долгими холодами для них губительна: корни подмерзают, и дерево гибнет. Поэтому прошлой осенью город подарил Выставке десять взрослых пальм финика канарского, но зимовать они отправились не в открытый грунт, а в павильон №34 «Космос» — в Зал Славы, где было тепло и светло.

С приходом лета контейнеры с пальмами выкатили на их исторические места. Теперь они радуют гостей ВДНХ, а когда столбик термометра поползёт вниз, экзотических путешественниц снова перевезут в павильон, чтобы следующей весной они опять вернулись на аллеи. Так на Главной выставке появился свой собственный круговорот пальм в природе — сезонный ритуал, который соединяет прошлое, настоящее и будущее этого удивительного места. Приходите, пока лето в разгаре: южный уголок Москвы ждёт вас.