ДомойМоскваЛетний атолл в центре Москвы: ВДНХ снова встречает пальмами своих гостей
Москва

Летний атолл в центре Москвы: ВДНХ снова встречает пальмами своих гостей

By: T1

Date:

Фото: пресс-служба ВДНХ

Похожие публикации

Мир кино

Мэрилин Монро — 100: цифровая реконструкция пересматривает версию смерти

В этом году легендарной Мэрилин Монро исполнилось бы ровно...
WWNEWS

«Амазонки русского авангарда» стали лучшим веб-сериалом в Аргентине

Российский документальный сериал «Амазонки русского авангарда» только начал своё...
Москва

Легенды сцены и редкие кинопоказы: репортаж из Большого театра

Бетховенский зал Большого театра на два дня превратился в...
Регионы России

331 метр высоты, 108 стран и 3000 сеансов связи: Воронежская область приняла эстафету радиомарафона РТРС

В Воронежской области отзвучал девятый этап всероссийской радиоэкспедиции, которую...
Регионы России

Полуфиналисты конкурса «Быть, а не казаться» делятся практиками патриотического воспитания во Владивосток

Во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) завершился...

Если вы соскучились по южному настроению, но далеко ехать не хочется — добро пожаловать на ВДНХ. Этим летом здесь вновь воцарилась атмосфера курортного променада: вдоль Центральной аллеи, у Южного входа и возле павильона «Слово» зазеленели настоящие пальмы. Десять канарских финиковых красавиц — пять у входа, три в партере и две у музея славянской письменности — превратили знакомый пейзаж в почти что тропический мираж.

Но за этой лёгкой летней картинкой стоит почти вековая история, полная драматизма и упорства. Впервые пальмы появились здесь в 1939‑м, в год открытия Выставки. Тогда вдоль Главной аллеи выстроились кавказские и черноморские экземпляры — кто в кадках, кто прямо в земле. Однако московские морозы оказались беспощадны: теплолюбивые деревья погибли при первых же заморозках, и каждую весну их меняли на новые. После войны традицию возродили — например, у павильона «Грузия» поселилась финиковая пальма, которую на зиму укутывали в специальное укрытие, словно драгоценный экспонат.

Нынешнее возвращение — часть масштабного проекта по восстановлению исторического облика ВДНХ. Растения привезли из Сочи, где они привыкли зимовать в более мягком климате. Самые стойкие из южных сортов — трахикарпус Форчуна и бутия — теоретически способны пережить кратковременные морозы до ‑15 °C, но московская зима с её долгими холодами для них губительна: корни подмерзают, и дерево гибнет. Поэтому прошлой осенью город подарил Выставке десять взрослых пальм финика канарского, но зимовать они отправились не в открытый грунт, а в павильон №34 «Космос» — в Зал Славы, где было тепло и светло.

С приходом лета контейнеры с пальмами выкатили на их исторические места. Теперь они радуют гостей ВДНХ, а когда столбик термометра поползёт вниз, экзотических путешественниц снова перевезут в павильон, чтобы следующей весной они опять вернулись на аллеи. Так на Главной выставке появился свой собственный круговорот пальм в природе — сезонный ритуал, который соединяет прошлое, настоящее и будущее этого удивительного места. Приходите, пока лето в разгаре: южный уголок Москвы ждёт вас.

кот спит - артмосковия работает

Наши медиа:

  • АртМосковия - новости культуры и искусства, спорт, корпоративные новости, интервью;
  • Жизнь - это стиль! – звезда, мода, медийные персоны, шоу, интервью, за рубежом, светская жизнь;
  • СК: СпортКультура – спорт, культура, искусства, мода, лайфстайл, интервью;
  • 366info.ru – межотраслевой общетематический портал.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Кино-принцип в живописи: SISTEMA GALLERY запускает марафон самоцитирования
Следующая статья
Вдохновение эпохой: как «Шереметев-фест» перенес гостей ВДНХ в начало XIX века