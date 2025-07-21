Летний бранч #Проbeauty посетили звёздные гости

На летней веранде ресторанa Lesnoy прошло очередное мероприятие проекта #Проbeauty. Звёздные гости собрались, чтобы поговорить об актуальных модных трендах, познакомиться с инновациями в сфере красоты и здоровья, а также в неформальной обстановке обменяться новостями, обсудить планы на лето и просто хорошо провести время в приятной компании.

Гостями мероприятия стали: Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Эвелина Бледанс, Наталья Симакова, Виктория Богатырева, Александр и Алеся Энберт, Анна Пескова, Анастасия Макеева и Роман Мальков, Анастасия Гребенкина, Надя Ручка, Надежда Леонова, Маша Вебер, Алла Макарова, Лионелла Дубенская, Олеся Ткачева.

Как всегда, мероприятие проекта #Проbeauty собрало ведущих экспертов индустрии красоты и здоровья, специалистов в области велнес-инноваций, создателей модных брендов.

Нутрициолог Алла Макарова рассказала о том, как избавить себя от отеков в жару с помощью питания, какие продукты лучше включить в летний рацион, а также представила wellness-продукты для здоровья и красоты от российского производителя Chikalab. Создатель бренда бижутерии Leonessa Doro Лионелла Дубенская представила гостям актуальные украшения и познакомила с модными трендами. О здоровье и важности постоянной заботы о себе рассказала Олеся Ткачёва, совладелица BIONIQUE Wellness Lab.

Летнему настроению мероприятия как нельзя лучше соответствовала атмосфера летней веранды ресторана Lesnoy! Меню, в котором всегда присутствуют блюда из сезонных продуктов, простых и понятных «лесных» ингредиентов и сочетаний, а также морепродуктов делает кухню ресторана комфортной и самобытной. А летняя веранда имеет все шансы стать «гвоздём сезона», приглашая гостей не только получить удовольствие от изысканных блюд, но и зажечь на вечеринках, которые проходят в выходные дни.

Фото © Дмитрий КУЗНЕЦОВ