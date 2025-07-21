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Аксиос!

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Летний бранч #Проbeauty посетили звёздные гости

editor
By editor
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Леонелла Дубенская, Эвелина Бледанс, Олеся Ткачева
Леонелла Дубенская, Эвелина Бледанс, Олеся Ткачева

На летней веранде ресторанa Lesnoy прошло очередное мероприятие проекта #Проbeauty. Звёздные гости собрались, чтобы поговорить об актуальных модных трендах, познакомиться с инновациями в сфере красоты и здоровья, а также в неформальной обстановке обменяться новостями, обсудить планы на лето и просто хорошо провести время в приятной компании.

Гостями мероприятия стали: Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Эвелина Бледанс, Наталья Симакова, Виктория Богатырева, Александр и Алеся Энберт, Анна Пескова, Анастасия Макеева и Роман Мальков, Анастасия Гребенкина, Надя Ручка, Надежда Леонова, Маша Вебер, Алла Макарова, Лионелла Дубенская, Олеся Ткачева.

Как всегда, мероприятие проекта #Проbeauty собрало ведущих экспертов индустрии красоты и здоровья, специалистов в области велнес-инноваций, создателей модных брендов.

Нутрициолог Алла Макарова рассказала о том, как избавить себя от отеков в жару с помощью питания, какие продукты лучше включить в летний рацион, а также представила wellness-продукты для здоровья и красоты от российского производителя Chikalab. Создатель бренда бижутерии Leonessa Doro Лионелла Дубенская представила гостям актуальные украшения и познакомила с модными трендами. О здоровье и важности постоянной заботы о себе рассказала Олеся Ткачёва, совладелица BIONIQUE Wellness Lab.

Летнему настроению мероприятия как нельзя лучше соответствовала атмосфера летней веранды ресторана Lesnoy! Меню, в котором всегда присутствуют блюда из сезонных продуктов, простых и понятных «лесных» ингредиентов и сочетаний, а также морепродуктов делает кухню ресторана комфортной и самобытной. А летняя веранда имеет все шансы стать «гвоздём сезона», приглашая гостей не только получить удовольствие от изысканных блюд, но и зажечь на вечеринках, которые проходят в выходные дни.

Маша Вебер
Маша Вебер
Олеся Судзиловская, Анна Пескова, Анастасия Гребенкина
Олеся Судзиловская, Анна Пескова, Анастасия Гребенкина
Виктория Богатырева
Виктория Богатырева
Эвелина Блденс, Ольга Кабо, Анастасия Гребенкина
Эвелина Блденс, Ольга Кабо, Анастасия Гребенкина

Фото © Дмитрий КУЗНЕЦОВ

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