Летний кинотеатр-лекторий на ВДНХ открывает новый сезон

11 июня Летний кинотеатр-лекторий на ВДНХ совместно с онлайн-кинотеатром Okko запускает новый сезон. По пятницам и выходным с июня по сентябрь все желающие смогут бесплатно смотреть фильмы. Здесь можно будет увидеть шедевры отечественного кинематографа и известные зарубежные фильмы.

По пятницам, субботам и воскресеньям в 20:00 и 22:00 в Летнем кинотеатре-лектории на ВДНХ гости могут посмотреть бесплатно голливудские хиты и классические киноленты, любимые российские фильмы и документальное кино.

«Амели», «Аферистка» и «Джентльмены», «Бриллиантовая рука» и «Невероятные приключения итальянцев в России», фильмы о Бэнкси, Дрисе Ван Нотене и Александре Маккуине — посетители Главной выставки страны получат возможность посмотреть на большом экране яркие киноленты, которые не находятся в широком прокате.

Показы организованы онлайн-кинотеатром Okko.

Кинотеатр-лекторий на ВДНХ работает только в теплое время года начиная с 2016 года. За этот период там состоялось множество кинопоказов, в том числе премьерных, а также проходили образовательные мероприятия культурно-просветительного проекта «Знание. ВДНХ».

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