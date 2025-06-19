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Летний культурный маршрут по ВДНХ

editor
By editor
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вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

Главная выставка страны — не только павильоны и фонтаны, но и настоящий Музейный город, который включает в себя свыше 30 музеев. Этим летом для своих гостей Выставка подготовила подборку локаций, где можно узнать увлекательные факты о литературе, кино, искусстве и истории: Музей кино, выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы», павильон «Книги» РОСИЗО, Музей ВДНХ.

Музейный город ВДНХ — одна из центральных точек притяжения москвичей и гостей столицы. Этот крупнейший комплекс музейно-выставочных площадок страны объединяет свыше 30 музеев на территории Выставки. В их числе и те, где можно больше узнать о литературе, кино, искусстве, истории.

Русская классика и эпоха Льва Толстого

На ВДНХ в павильоне № 61 представлена мультимедийная выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» Государственного музея Л. Н. Толстого. Экспозиция в интерактивном формате рассказывает об одном из самых известных романов классика. Выставка познакомит посетителей не только с содержанием романа, но и с философскими взглядами Л. Н. Толстого.

Три зала павильона поделены на 13 разделов, связанных по смыслу с определенными эпизодами романа и иллюстрированных цитатами из него, и представляют ряд музейных экспонатов, а также аудио- и видеоматериалы. Здесь посетители могут узнать об особенностях эпохи, мире русского дворянства XIX столетия и военной кампании 1812 года: разучить популярные танцы начала века, поиграть в старинные карточные игры, проследить на интерактивных картах за ходом Бородинского сражения.

Главные вехи развития Главной выставки страны

Оптимальная стартовая точка для знакомства с Выставкой достижений народного хозяйства — это Музей ВДНХ. Площадка расположена в правом крыле арки Главного входа. Постоянная экспозиция разделена на пять тематических зон и отражает этапы развития ВДНХ. Здесь можно познакомиться с историей создания Выставки и узнать, как выглядели и кем были созданы главные архитектурные жемчужины ВДНХ.

Посетители также смогут увидеть здесь инсталляции, макеты и архивную кинохронику, узнать о научных открытиях и знаменитых гостях ВДНХ, а также посетить временные тематические экспозиции.

Полное погружение в мир отечественного кино

В фондах Музея кино на ВДНХ находится свыше 200 тысяч экспонатов: костюмы, фотографии, афиши и плакаты, диафильмы, редкие книги, кино- и фототехника, иллюстрирующие историю кинематографа с конца XIX века и по сегодняшний день.

Здесь можно увидеть первый «Оскар», полученный отечественными кинематографистами, заглянуть в научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна — одного из основоположников советского кино. В музее можно посетить постоянную экспозицию «Лабиринт истории», которая охватывает более 100 лет развития отечественного кино от дореволюционного аттракциона до кинематографа эпохи перестройки, а также изучить временные выставки.

В настоящее время в Музее кино проходит выставка «Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается», которая рассказывает посетителям об экранизациях русской классики XIX века. В антураже летней усадьбы представлены материалы к фильмам Андрея Кончаловского («Дворянское гнездо», «Дядя Ваня»), Никиты Михалкова («Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова»), Эльдара Рязанова («Жестокий романс») и других режиссеров. Также в мае здесь открылась выставка «Под покровом любви». Она приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и посвящена образу женщины тыла — матери, ожидающей сыновей с фронта, труженице, актрисе фронтовых бригад.

Вечер за книгой в уютной обстановке

Павильон «Книги» РОСИЗО привлекает внимание архитектурной строгостью античного храма и уютом современного внутреннего пространства. В лаундж-зоне можно полистать любимую книгу в комфортном кресле. Есть в павильоне и кофейня — площадка для непринужденных разговоров и легкого чтения. В литературной гостиной проходят лекции и публичные чтения, тематические мастер-классы с художниками, презентации книжных новинок, организованные совместно с ведущими издательствами. Есть здесь и обширная библиотека, которая составлена из лучших современных изданий художественной литературы и нон-фикшн, в том числе редких и малотиражных изданий.

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