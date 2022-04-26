28 апреля в преддверии майских праздников и Дня Победы в широкий прокат выходит военно-историческая драма «Лето 1941». Режиссер и сценарист картины Бекболат Шекеров снял не просто фильм о войне: картина повествует о военных годах известного писателя, доктора филологических наук Ади Шарипова. Фильм снят при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Военные картины заслуживают особое внимание не только с кинематографической точки зрения. Война – это история. Довольно часто история переписывается или переосмысливается в зависимости от разных факторов: глобальных или внутренних. Меняются ценности общества — меняется и отношение к истории. С этой точки зрения, любые колебания в мире могут повлиять на формирование отношения в кино к острым темам, включая военные события и историческую память.

«Лето 1941» года фильм «классический» с точки зрения отношения к героям фильма. Советский отряд партизан, возглавляемый молодым Ади Шариповым известным по имени «Сашка» (Азамат Нигманов) — отряд настоящих героев. Между добром и злом четко прослеживается грань. Но режиссеру удалось показать не только героизм советских солдат, но и психологические драмы, происходящие в душе героев.

Действие фильма разворачивается в самом начале войны. Командир Ади Шарипов возглавляет отряд партизан, прикрывая отход штаба полка. Но в ходе военных действий отряд теряет радиосвязь с полком и фактически попадает в окружение немецких солдат, которые пытаются поймать «Сашку». Постепенно из-за отсутствия связи и еды, члены отряда впадают в отчаяние и уныние, но вскоре они решаются действовать самостоятельно.

Чем живет солдат во время войны? Что он переживает, а самое главное – кем он становится? Удается ли человеку сохранить человеческое лицо или война подвергает человека таким страшным изменениям, когда единственный выстрел сметает все привычные этические и моральные нормы? Зритель найдет ответы на эти вопросы в фильме, но картина не морализирует: режиссер лишь показывает ситуации, в которых герои проявляют себя. Голубоглазый, хладнокровный немецкий солдат механически расстреливает людей; а под солдатской одеждой носит портрет матери; в миг перед смертью он достает его и показывает «Сашке». Мальчишка из ближайшей деревни помогает партизанам узнать обстановку в деревне, а в конце маленькой разведывательной миссии, его охватывает испуг — и зритель видит не храбреца из советских героических эпосов, а беззащитное дитя с его глубокими страхами и острой нужде во взрослом человеке. Сам командир отряда проходит через серьезное человеческое испытание – товарищи сковывают «Сашке» тело и руки, в то время как невинные жители подвергаются расстрелу. Невмешательство в преступление было единственным способом сохранить жизнь партизан и продолжать действовать.

Фильм дополнен радостными моментами: солдаты шутят, обретают любовь, вспоминают семью и мать. Как почти и в каждой военной драме мать и земля противопоставляются разрушительным действиям. Фильм досконально передает не только характеры исторических личностей, но события того времени. Съёмки проходили в подлинных местах ожесточенных боев партизан. Основные сцены снимали в Беларуси и в Алматинской областях.

Фильм «Лето 1941» стал для Шекерова режиссерским дебютом, однако на его счету около десятка сценарных работ, в их числе «Путь к мечте», «Влюбленные», «Большая маленькая жизнь». В картине снялись, Шарифбек Закиров, Алихан Лепесбаев, Александр Брухацкий и Андрей Олефиренко. Главную роль исполнил Азамат Нигманов, который несмотря на свою молодость уже успел завоевать призы на кинофестивалях «Кинотавр», «Евразия», а также Премию Олега Табакова.

«На старте картины я пригласил Азамата на роль второго плана, но в итоге ни дня не пожалел о том, что он играет главного героя. Я полностью ему поверил. Зная творчество Азамата и после общения с ним, я почувствовал, что морально, психологически и физически он созрел для такой непростой и ответственной роли. Это роль почетная, но и тяжелая. Мне очень нравится работать с Азаматом. Вместе мы пытаемся сделать так, чтобы получился образ человека, который не просто воюет, а еще очень много думает, переживает», — отметил режиссер картины.

Ади Шарипов прожил 80 лет и за свою долгую жизнь успел побывать был министром иностранных дел, заместителем председателя Совета министров Казахской ССР, первым секретарем Союза писателей Казахстана, возглавлял Институт литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова. Его перу принадлежат романы «Дочь степей», «Тайна друга», повести «Партизанская дочь», ставшие классикой национальной литературы.

В ряды РККА Ади Шарипов попал в феврале 1940 года, служил под Гродно. 22 июня 1941 года взвод Шарипова, два дня прикрывал отход штаба полка у деревни Короб, пока не попал в окружение. В отсутствии связи с командованием Ади Шарипов решил остаться в тылу врага и продолжить войну. От взвода к тому времени осталось только 11 человек, но к партизанскому отряду внезапно присоединились жители местных деревень.

Ангелина ГРОМОВА

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