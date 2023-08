Лето и осень вместе с ТНТ: телеканал объявляет открытый звездный фестиваль мероприятий в Москве

ТНТ становится все ближе к своим зрителям. Весь август и начало сентября телеканал организует различные мероприятия на самых популярных площадках столицы. Звезды ТНТ, любимые проекты, неожиданные гости, розыгрыши и подарки – все это главный развлекательный телеканал страны дарит москвичам и гостям столицы в ближайший месяц. Проведение фестиваля стало возможным благодаря Правительству Москвы, а в формировании программы участвовали лично директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер телеканала ТВ-3 Константин Обухов.

Основными площадками, которые задействованы в большом марафоне ТНТ станут Лужники, Зарядье и Зеленый театр ВДНХ. Именно здесь пройдут главные мероприятия телеканала.

Уже в это воскресенье, 13 августа, в Лужниках пройдет «Марафон Танцев» с шоуменом Михаилом Башкатовым и Егором Дружининым – наставником и членом жюри шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» на ТНТ, где собравшиеся смогут не только посмотреть на выступления профессиональных танцовщиков, но и получить танцевальный мастер-класс.

18 августа на той же сцене в Лужниках пройдет «Караоке баттл», где любители зажигательных хитов караоке продемонстрируют свои вокальные способности, а звездное и экспертное жюри определит лучших из них. Победители баттла получат призы от ТНТ и возможность спеть со звездой дуэтом. Ведущими мероприятия станут актриса Наталия Медведева и борец-певец Торнике Квитатиани, а выбирать лучших исполнителей будут: Юлия Савичева, Юлия Паршута, Регина Тодоренко, Mary Gu, Лина Арифулина и многие другие.

В последний уик-энд лета, 25 и 26 августа, любителей зажечь ждут диско-вечеринки с самыми популярными артистами. Также 26 августа на сцене Малой спортивной арены Лужников состоится большой Stand Up концерт, в котором примут участие молодые звезды стендапа, хедлайнером мероприятия станет популярный комик, резидент шоу Stand Up на ТНТ, Андрей Атлас.

Одним из самых больших событий марафона ТНТ в столице станут съемки «Шоу Воли», побывать на которых смогут все желающие. Выездная студия проекта расположится в парке «Зарядье» 31 августа. Зрители не только увидят, как снимается одно из главных воскресных шоу ТНТ, но и получат возможность оказаться в эфире в выпуске, который выйдет в воскресенье 3 сентября.

«Зеленый театр ВДНХ» вместе с ТНТ начнет работу 2 сентября с большого «Stand Up фестиваля» и Гала-концерта звезд Stand Up. На сцену театра выйдут победители специального кастинга, который состоится с 27 августа по 2 сентября, подать заявку можно на сайте ТНТ. После каждого отделения фестиваля состоится зрительское голосование за лучшее выступление, победители которого получат денежный приз. Ведущим мероприятия станет один из самых популярных комиков страны, звезда ТНТ Алексей Щербаков. Концерт будет показан в эфире ТНТ. А 3 сентября в Лужниках состоится попурри-фестиваль, который соберет самых ярких участников «Караоке баттла» и Stand Up фестиваля. Ведущими мероприятия станут Дмитрий Хрусталев и Екатерина Скулкина. Провести вечер воскресенья с песнями и смехом - лучшее из всех возможных решений!

Также 3 сентября в «Зеленом театре ВДНХ» будет отдано показательным выступлениям самых ярких проектов ТНТ – «Лига Городов» и «Конфетка». Звезды двух проектов покажут на сцене свои лучшие номера, среди них: Тимур Родригез, Карина Кокс, Стас Пьеха, Jukebox Trio, Dabro, Ваня Дмитриенко, Алексей Воробьев, Ольга Серябкина и Анна Плетнева. За конферанс обоих концертов будет отвечать ведущий «Лига Городов» и член жюри шоу «Конфетка» Тимур Родригез.

Программа в Лужниках завершится 9 сентября грандиозным «Фестивалем Танцев» с восхитительной Ляйсан Утяшевой в качестве ведущей. Дерзкий крамп, стильный контемп или внезапный вог — всё это зрители смогут увидеть своими глазами на большой сцене Лужников в исполнении лучших танцовщиков и танцевальных команд страны.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru