Левый берег Преголи станет частью музейной вселенной Калининграда

Набережная исторического флота в Калининграде — это не просто музейная территория. Это почти километр живого пространства, где дышит сталь, мачты уходят в небо, а каждый причал хранит голоса моряков и шепот волн. Здесь, на правом берегу Преголи, Музей Мирового океана создавал свою открытую экспозицию буквально по сантиметрам — благоустраивал, красил, ремонтировал, превращая когда-то промышленную зону в место, которое сегодня собирает сотни тысяч горожан и туристов. Но музей — существо динамичное, и его аппетиты растут вместе с амбициями региона.

Недавно у музея появился новый «подопечный» — заброшенная причальная стенка на левом берегу Преголи, прямо напротив знаменитого «Космонавта Виктора Пацаева». Протяжённость — 108 метров, возраст — довоенный, состояние — запустение. Сложенная из дикого камня, с деревянным шпунтом, она десятилетиями стояла без дела, пока её не обнаружили специалисты Росимущества. И вот — гидротехническое сооружение передано музею на праве оперативного управления, а вместе с ним — и акватория у причала. Министерство культуры одобрило, концепция развития музея — тоже.

Почему это важно? Да потому что этот причал — не просто кусок бетона и камня. Он примыкает к старому железнодорожному мосту через Преголю, а тот, в свою очередь, ждёт своей реконструкции. И если всё сложится, как задумано, у гостей музея появится удобный пеший маршрут: перейти по мосту на левый берег, прогуляться к Фридрихсбургским воротам, заглянуть на Янтарную мануфактуру, а затем через остров Канта и Философский мост вернуться обратно к музейным причалам. Это не просто прогулка — это будущее туристическое кольцо в историческом центре, проект, который будет определять лицо города на годы вперёд.

Пока что работы на новом причале — только первые робкие шаги: вырубили самосев, вывезли мусор, поставили предупреждающие знаки. Водолазы обследовали дно у старого моста, промерили глубины. Но впереди — проектирование и настоящая реконструкция, которая позволит использовать этот причал не только для спуска маломерных судов, но и для постановки большого исторического корабля. Представьте: ещё один великан у музейной стенки, ещё одна легенда, доступная для обозрения.

Генеральный директор музея Денис Миронюк говорит об этом сдержанно, но с огоньком: «Музей не замыкается на себе. Мы — якорный объект исторического центра, и наша задача — тянуть за собой соседние территории. Если развивается инфраструктура — значит, город жив». Сегодня в хозяйстве музея пять капитальных причалов общей длиной почти 870 метров, несколько плавучих для больших судов и три — для маломерных. Водная территория под контролем музея — более 24 тысяч квадратных метров, от речных участков Преголи до акватории Куршского залива. Но Миронюк честно признаётся: такие сложные проекты в одиночку не потянуть, без поддержки региональных и городских властей — никуда.

И ещё один важный нюанс: все эти причалы требуют постоянной заботы. Каждый год музейные сотрудники латают мелкие дефекты, обновляют краску, следят за порядком. И если вспомнить, что каких-то три десятилетия назад здесь была промышленная зона, а не музей под открытым небом, становится ясно: за этой красотой — колоссальный труд, любовь к истории и вера в то, что Калининград у воды должен быть не просто городом, а местом силы. Новый причал на левом берегу — ещё одно доказательство того, что музей смотрит в будущее, не забывая о прошлом.