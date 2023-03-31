Ли Гэ: «Картины Пекинского фестиваля детского кино и телевидения вышли за пределы Китая и ими сможет насладиться международная аудитория»

В Международном мультимедиа центре «Евразия сегодня» прошла пресс-конференция, посвящённая Дням Пекинского фестиваля детского кино и телевидения в Омске. Показы избранных работ фестиваля пройдут при поддержке партнеров Евразийской медиагруппы Международной сети TV BRICS и Школы телевидения телеканала «Продвижение».

Президент Пекинского фестиваля детского кино и телевидения рассказал, что мероприятие проходит с 2017 года, а в рамках фестиваля-2022 его зрителями стали более 500 млн человек. «Пекинский фестиваль детского кино и телевидения развивается. Мы продвигаемся на международном уровне и этот год для нас очень важен. Это знаменательный год благодаря сотрудничеству с TV BRICS и тому, что наши фильмы увидят в России, в Омске. Наши картины вышли за пределы Китая и теперь их могут смотреть, ими сможет насладиться международная аудитория. Показу в России мы уделяем много внимания, потому что сейчас хотим показать не только общность детей, общие вопросы их роста и развития, но также показать и отличия. Да, пока в Китае детские фильмы занимают небольшой сегмент рынка, но будем надеяться, что благодаря фестивалю это изменится. Ведь произведения, созданные детьми, отличаются особой атмосферой, особым взглядом на темы взросления и межличностных отношений», − отметил Ли Гэ.

По словам Президента Пекинского фестиваля детского кино и телевидения, при отборе фильмов в шорт-лист (туда вошло 70 картин) особая ставка делается на картины, которые могут быть успешны на коммерческом рынке.

Дни Пекинского фестиваля детского кино и телевидения в Омске пройдут на площадках Международного мультимедиа центра «Евразия сегодня» в Омске, киноцентра «Вавилон» и Дома кино.

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