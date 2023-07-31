Лидер группы «Руки ВВерх!» Сергей Жуков открывает 10-й бар на Автозаводской

Лидер группы «Руки ВВерх!» Сергей Жуков, подтвердивший статус живой легенды, в очередной раз собрав с полным аншлагом «Лужники», открывает 10-й бар в центре Москвы, на Автозаводской.

Певец успевает вести гастрольную деятельность, выпускать свежие хиты, сериалы и параллельно успешно развивать сеть «Руки ВВерх! Бар». 4 и 5 августа столичных жителей ждет радостное событие, на карте Москвы появится новое заведение от кумира всех поколений: 10-й «Руки ВВерх! Бар» на Автозаводской.

Просторный двухэтажный бар Сергея Жукова расположится недалеко от центра города, в гастрономическом пространстве StrEat, по адресу: Ленинская Слобода, 26, где каждый сможет окунуться в воспоминания своей молодости и подпевать любимым хитам. «Руки ВВерх! Бар» на Автозаводской сможет одновременно принять у себя до 400 посетителей. В одной локации будут размещаться: ресторан, караоке-зал, концертная площадка и, конечно же, Дискотека!

На сцене «Руки Вверх! Бара» выступают такие звезды, как Полина Гагарина, «Отпетые Мошенники», Дима Билан, Ольга Серябкина, Братья Гримм и др. В баре проходят Дни Рождения (для именинников действуют специальные акции), девичники и мальчишники. С понедельника по пятницу – квизы, стендап шоу и караоке батлы. Кстати, караоке в баре работает каждый будний день, спеть здесь можно совершенно бесплатно, а профессиональный звук позволит почувствовать себя звездой. Звезда 90-х и “папа” бара любит заглядывать в свои бары в качестве гостя, чтобы встретиться с друзьями и спеть песню другую.

В узнаваемых интерьерах нашей юности гостей будут угощать фирменными напитками и блюдами, хорошо знакомыми каждому из детства. Меню оформленное в стиле журнала Cool Girl пестрит заголовками из блюд - «Рыжий из «Иванушек» любит только рыжики», «Девочки из Tatu следят за фигурой друг друга». Также для особо ностальгирующих, представлены блюда в духе 90-х.: жареная картошка со шкварками, фирменный дошик, оливье, селедка под шубой, мимоза.

Помимо громких вечеринок в баре будут проходить выступления известных артистов, комиков и блогеров. Как и другие заведения артиста, новый бар обещает стать эпицентром шумного веселья и местом притяжения тех, кому близка эстетика 90-х и 00-х.

Танцы и песни до утра каждый день, и даже в будни!

Не пропустите новое заведение от любимой звезды!

Адрес: Ленинская Слобода, 26, м. Автозаводская.

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