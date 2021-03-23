Лидеры российского кинорынка поддержали IPQuorum 2021

IPQuorum 2021 — клю­че­вое собы­тие года в обла­сти раз­ви­тия кре­а­тив­ных инду­стрий и интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти — прой­дет при под­держ­ке Роскульт­цен­тра, Ассо­ци­а­ции про­дю­се­ров кино и теле­ви­де­ния (АПКиТ) и Ассо­ци­а­ции ани­ма­ци­он­но­го кино (ААК).

Форум состо­ит­ся 26–27 апре­ля в Тех­но­пар­ке Инно­ва­ци­он­но­го цен­тра «Скол­ко­во» в новом фор­ма­те — Tech for Content. В фоку­се дело­вой про­грам­мы — новые тех­но­ло­гии для про­из­вод­ства, дис­три­бу­ции и моне­ти­за­ции кон­тен­та: от кино до музы­ки и теат­ра, от дизай­на, архи­тек­ту­ры до ресто­ран­но­го биз­не­са и совре­мен­но­го инжи­ни­рин­га. Орга­ни­за­то­ра­ми Фору­ма высту­пи­ли Мини­стер­ство куль­ту­ры Рос­сий­ской Феде­ра­ции, Фонд «Скол­ко­во», Ассо­ци­а­ция IPChain.

В этом году IPQuorum собе­рет 1500 участ­ни­ков из 30 стран мира. В тече­ние двух дней прой­дет более 60 сес­сий, дис­кус­сий и мастер-клас­сов. Высту­пят зару­беж­ные и рос­сий­ские экс­пер­ты в сфе­ре циф­ро­вых тех­но­ло­гий, транс­фор­ма­ции эко­но­ми­ки, наци­о­наль­ных кре­а­тив­ных инду­стрий и миро­во­го IP-рынка.

Дея­тель­ность ФГБУ «Роскульт­центр» направ­ле­на на фор­ми­ро­ва­ние моло­деж­но­го про­фес­си­о­наль­но­го сооб­ще­ства — кад­ро­во­го резер­ва стра­ны в сфе­ре кре­а­тив­ных инду­стрий, а так­же созда­ние воз­мож­но­стей для раз­ви­тия моло­де­жи, в том чис­ле посред­ством обу­че­ния про­филь­ным навы­кам. Глав­ные цели орга­ни­за­ции — повы­ше­ние про­фес­си­о­наль­ной ком­пе­тен­ции заня­тых в сфе­ре кре­а­тив­ных инду­стрий и реа­ли­за­ция куль­тур­ных про­ек­тов. Роскульт­центр мас­шта­би­ру­ет свою дея­тель­ность в реги­о­нах и пла­ни­ру­ет создать в каж­дом субъ­ек­те необ­хо­ди­мые усло­вия для раз­ви­тия талан­тов в кре­а­тив­ной сфе­ре, что созвуч­но идео­ло­гии IPQuorum.

По сло­вам дирек­то­ра Роскульт­цен­тра («Центр под­держ­ки моло­деж­ных твор­че­ских ини­ци­а­тив») Мари­ны Абра­мо­вой, IPQuorum 2021 ста­нет важ­ным шагом на пути к созда­нию усло­вий для про­фес­си­о­наль­но­го раз­ви­тия моло­де­жи в кре­а­тив­ных инду­стри­ях: «Наш опыт и ана­лиз ауди­то­рии пока­за­ли, что в кре­а­тив­ных инду­стри­ях задей­ство­ва­ны в основ­ном моло­дые люди в воз­расте 24–37 лет. Имен­но они состав­ля­ют наи­боль­ший про­цент заня­тых в раз­лич­ных сфе­рах кре­а­тив­ных инду­стрий, кото­рые по пра­ву при­ня­то счи­тать рас­ту­щим сек­то­ром эко­но­ми­ки. Сего­дня твор­че­ская моло­дежь явля­ет­ся тем самым драй­ве­ром инно­ва­ци­он­ной поли­ти­ки. Роскульт­центр реа­ли­зу­ет обра­зо­ва­тель­ные про­ек­ты по под­го­тов­ке кад­ров для кре­а­тив­ных инду­стрий и под­дер­жи­ва­ет ини­ци­а­ти­вы по раз­ви­тию твор­че­ско­го предпринимательства».

В состав Ассо­ци­а­ции про­дю­се­ров кино и теле­ви­де­ния, так­же выра­зив­шей под­держ­ку Фору­му, вхо­дят круп­ней­шие рос­сий­ские кино­ком­па­нии, кото­рые про­из­во­дят более 60% все­го оте­че­ствен­но­го аудио­ви­зу­аль­но­го кон­тен­та: сери­а­лы, пол­но­мет­раж­ные и доку­мен­таль­ные филь­мы, ани­ма­ци­он­ные про­ек­ты, теле­шоу. Ассо­ци­а­ция про­дю­се­ров реша­ет такие важ­ные зада­чи, как борь­ба с пират­ством и созда­ние усло­вий для про­ве­де­ния съе­мок в реги­о­нах РФ (про­ект «Кино Рос­сии»), высту­па­ет с зако­но­да­тель­ны­ми ини­ци­а­ти­ва­ми, под­дер­жи­ва­ет раз­ви­тие про­филь­но­го обра­зо­ва­ния и про­ве­де­ние отрас­ле­вых мероприятий.

Пред­се­да­тель прав­ле­ния Ассо­ци­а­ции про­дю­се­ров кино и теле­ви­де­ния Сер­гей Селья­нов под­черк­нул, что син­тез тех­но­ло­гий и твор­че­ства как одна из клю­че­вых тем IPQuorum 2021 необ­хо­дим в кри­зис­ный пери­од: «Рос­сий­ская кино­от­расль раз­ви­ва­лась на пути к тому, что­бы стать боль­шой кино­ин­ду­стри­ей, но этот про­цесс оста­но­ви­ла пан­де­мия. Сей­час наше кино воз­рож­да­ет­ся после стрес­са и нуж­да­ет­ся в новых тех­но­ло­гич­ных инстру­мен­тах для реше­ния внут­рен­них задач и новых спо­со­бов монетизации».

Под­дер­жав­шая Форум Ассо­ци­а­ция ани­ма­ци­он­но­го кино (ААК) объ­еди­ня­ет пред­ста­ви­те­лей оте­че­ствен­ной инду­стрии ани­ма­ци­он­но­го кино: про­дю­сер­ские ком­па­нии, дис­три­бу­то­ров, теле­ка­на­лы, обще­ствен­ные и обра­зо­ва­тель­ные орга­ни­за­ции, рабо­та­ю­щие в сфе­ре анимации.

Пред­се­да­тель прав­ле­ния Ассо­ци­а­ции ани­ма­ци­он­но­го кино Юли­а­на Сла­ще­ва отме­ти­ла, что одна из глав­ных задач IPQuorum — транс­фор­ма­ция кре­а­тив­ных инду­стрий под вли­я­ни­ем вызо­вов вре­ме­ни: «Рос­сий­ская ани­ма­ция — это, пожа­луй, един­ствен­ная из кре­а­тив­ных отрас­лей, кото­рая про­де­мон­стри­ро­ва­ла, как мож­но транс­фор­ми­ро­вать­ся и при этом рас­ти. За послед­ние три года оте­че­ствен­ные сту­дии уве­ли­чи­ли объ­ем про­из­во­ди­мо­го кон­тен­та более чем в два раза: толь­ко “Союз­мульт­фильм” про­из­вел в 2020 году более 1000 минут ани­ма­ции. Рынок демон­стри­ру­ет стре­ми­тель­ный и устой­чи­вый рост, что при­вле­ка­ет к сотруд­ни­че­ству все боль­ше круп­ных ком­па­ний и стра­те­ги­че­ских парт­не­ров. Без­услов­но, один из драй­ве­ров это­го про­цес­са — суще­ствен­ный кре­а­тив­ный потен­ци­ал, реа­ли­за­ция кото­ро­го ста­ла воз­мож­на в том чис­ле бла­го­да­ря акту­аль­ным тех­но­ло­ги­ям защи­ты интел­лек­ту­аль­ной собственности».

Орга­ни­за­то­ра­ми Фору­ма высту­па­ют Мини­стер­ство куль­ту­ры Рос­сий­ской Феде­ра­ции, Фонд «Скол­ко­во», Ассо­ци­а­ция IPChain.

Соор­га­ни­за­то­ра­ми и парт­не­ра­ми Фору­ма явля­ют­ся Рос­сий­ский союз про­мыш­лен­ни­ков и пред­при­ни­ма­те­лей (РСПП), Феде­ра­ция интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти (ФИС), Евразий­ская кон­фе­де­ра­ция обществ пра­во­об­ла­да­те­лей (ЕАКОП), Науч­но-обра­зо­ва­тель­ный центр интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и циф­ро­вой эко­но­ми­ки Digital IP. Ком­му­ни­ка­ци­он­ный парт­нер Фору­ма — агент­ство ком­плекс­ных ком­му­ни­ка­ци­он­ных реше­ний Prophet. Офи­ци­аль­ный парт­нер Фору­ма — хол­динг «Газ­пром-медиа». Меро­при­я­тие прой­дет при под­держ­ке Роскульт­цен­тра, Ассо­ци­а­ции пред­при­я­тий ком­пью­тер­ных и инфор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий (АПКиТ), Ассо­ци­а­ции ани­ма­ци­он­но­го кино Рос­сии, n’RIS, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, «Смыс­ло­те­ки», MEDIANA.

Инфор­ма­ци­он­ны­ми парт­не­ра­ми IPQuorum 2021 высту­пят Forbes, «Рос­сий­ская газе­та», Союз жур­на­ли­стов Рос­сии, инфор­ма­ци­он­ное агент­ство InterMedia, «Арт­Мос­ко­вия», газе­та «Куль­ту­ра», Евразий­ская патент­ная орга­ни­за­ция (ЕАПО), медиа­хол­динг «Реги­о­ны Рос­сии», жур­на­лы «Стра­те­гия» и «Точ­ка АRT», пор­та­лы «Нау­ка и жизнь», «Куль­ту­ро­ма­ния», ICT-Online, Expomap. Гене­раль­ные парт­не­ры Фору­ма — инфор­ма­ци­он­ное агент­ство ТАСС и изда­тель­ский дом «Ком­мер­сантъ».

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