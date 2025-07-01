Литературная премия БРИКС – новая международная награда в мире литературы

В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая Литературной премии БРИКС — новой международной награде, учреждённой на форуме «Традиционные ценности» в ноябре 2024 года. Мероприятие стало ярким подтверждением стремления стран БРИКС к развитию культурного обмена и наглядно показало значимую роль литературы в развитии гуманитарных связей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером Премии.

В пресс-конференции приняли участие президент Российского книжного союза, член Организационного комитета премии от России Сергей Степашин, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по международным делам, глава Секретариата премии Дмитрий Кузнецов, директор Евразийского Книжного Агентства — официального агентства премии — Александр Островерх-Кванчиани, а также члены Оргкомитета премии и ведущие представители культуры, науки и политики из стран БРИКС.

Своими взглядами на перспективы культурного и литературного сотрудничества поделились приглашённый преподаватель Центра исследований Центральной Евразии Мумбайского университета и президент образовательного и культурного общества ALFAAZ доктор Шоаиб Хан (Индия), профессор политологии, приглашённый профессор и научный сотрудник Гарвардского университета доктор Абдулхалек Абдулла (ОАЭ), а также руководитель Культурного центра Посольства Ирана Масуд Ахмадванд.

С видеообращениями к присутствующим выступили египетская писательница и депутат парламента Египта Доха Мустафа Асси, основатель BRICS HOUSE Shanghai, инвестор Mytech, член оргкомитета премии от Китая доктор Джон Ю, а также депутат Национального собрания ЮАР и член оргкомитета премии от ЮАР Нобунту Хлазо-Вебстер.

Литература как мост между цивилизациями

Открывая пресс-конференцию, Сергей Степашин подчеркнул, что Литературная премия БРИКС нацелена на развитие межкультурного диалога и распространение традиционных ценностей через художественное слово. Участники премии получают возможность познакомить широкую аудиторию со своими произведениями, ведь население стран БРИКС составляет более 3 млрд человек. «Литература — важнейший инструмент взаимопонимания. Через произведения мы разрушаем предрассудки, формируем эмпатию и углубляем связи между нашими народами. Убеждён, что Литературная премия БРИКС – это важнейший шаг на пути к формированию доверия, взаимного уважения и плодотворного сотрудничества между странами БРИКС».

Фокус на общих ценностях

Глава Секретариата премии Дмитрий Кузнецов рассказал о работе Исследовательской группы по общим ценностям БРИКС: «Мы создали не только инструмент для стимулирования книгоиздания. Конечно, важно, чтобы страны БРИКС лучше узнавали друг друга через литературу. Но сверхзадача Премии — выявить общие ценности, которые объединяют наши народы. Для этого экспертная группа исследует произведения авторов-номинантов. Именно писатели отражают то, что мы считаем важным и во что верим. Понимание общей нравственной платформы поможет нам успешнее развивать сотрудничество не только в сфере культуры, но и в экономике и политике. Мы представим список общих ценностей народов БРИКС в сентябре на Форуме «Традиционные ценности», который готовим вместе с нашими друзьями из бразильского парламента. Уже сейчас могу сообщить, что взаимоуважение, солидарность, миролюбие, милосердие и развитие точно войдут в этот список. Там же, на Форуме в Бразилиа, мы планируем объявить имена писателей-номинантов Премии».

Инициатива BRICS Literature Network

Дмитрий Кузнецов также сообщил о новой международной инициативе: в июне 2025 года на встрече с Союзом писателей КНР было предложено создать ассоциацию «BRICS Literature Network» — объединение писательских союзов, литературоведов и издателей стран БРИКС с целью развитие постоянного культурного обмена.

Позиция Евразийского Книжного Агентства

По словам директора Евразийского Книжного Агентства Александра Островерх-Кванчиани, Литературная премия БРИКС даёт уникальную возможность объединить писателей и издателей, представить многообразие литературных традиций на международной арене. «Премия помогает не только выявить новые литературные имена, достойные признания, но и способствовать переводу, популяризации и публикации произведений на языках стран БРИКС», — отметил он.

Международный отклик

Выступления зарубежных участников стали ярким подтверждением высокой значимости Литературной премии БРИКС для укрепления связей между национальными литературами и развития культурного обмена. Доктор Шоаиб Хан (Индия) подчеркнул роль премии в поддержке диалога и уважении культурного многообразия: «Литературные награды способствуют диалогу и критическому мышлению. Авторы будут представлять общества, а не только страны. Ведь писатели — зеркало общества».

Профессор Абдулхалек Абдулла (ОАЭ) обратил внимание на особую гуманитарную миссию премии: «Есть определённые ценности, которые объединяют три миллиарда человек, находящихся далеко друг от друга — на пяти континентах! Одна из таких ценностей — терпимость. Надеюсь, мы в БРИКС будем продвигать терпимость, ведь сейчас в мире, особенно в Европе и Америке, в этом плане большой кризис».

Масуд Ахмадванд (Иран) отметил: «Литература — это универсальный язык человечества. Литературная премия БРИКС служит важной миссии — напоминать о гуманистических ценностях, о проблемах войны и мира, о необходимости диалога. Литература может укрепить дискурс мира, помочь народам поддержать друг друга и распознать новые голоса. Давайте верить: перо писателя сильнее меча».

Египетская писательница, публицист и депутат парламента Доха Мустафа Асси подчеркнула: «Литературная премия БРИКС — это площадка, по которой будет подниматься голос глобального Юга. Литература имеет силу объединять людей».

Механика премии

Премия поддерживает авторов, чьи произведения отражают традиции и ценности народов БРИКС, способствует развитию переводов и изданию новых книг. Организационный комитет формирует жюри из экспертов в области литературы и науки каждой страны. Право выдвигать номинантов имеют члены жюри или назначенные ими представители (номинаторы) — от каждой страны выдвигается по три автора. Определение лауреата проходит в три этапа: длинный список (сентябрь, Бразилия), короткий список (октябрь, Шанхай), а имя победителя объявляется в ноябре в Москве. Члены жюри не голосуют за соотечественников, а при равенстве голосов решающее слово остается за страной-председателем сезона.

В 2025 году победитель Премии получит денежный приз — 1 миллион рублей, который будет предоставлен Евразийским книжным агентством. Евразийское книжное агентство (ЕКА) выступает в качестве официального агентства Премии: оно отвечает за продвижение и стимулирование переводов и издания книг номинантов Премии. Организаторы приглашают к формированию призового фонда и другие организации, заинтересованные в развитии культурного сотрудничества в рамках БРИКС.

Помимо главной премии, Евразийским книжным агентством дополнительно учреждён приз в номинации «лучший литературный дебют». В 2025 году конкурс в этой номинации будет проведён среди российских авторов, а вручение награды состоится на Фестивале искусств стран БРИКС, который пройдёт в Хабаровске с 12 по 20 октября 2025 года.

Литературная премия БРИКС становится новой точкой притяжения для интеллектуального и культурного обмена, открывая авторам дорогу к международному признанию и формируя новые горизонты литературного сотрудничества между странами объединения.