Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» пройдёт в 8 раз в Усадьбе Захарова

19 августа в Усадьбе Захарово (Музей-заповедник А.С. Пушкина) и парке Захарово, при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области в восьмой раз пройдёт литературно-музыкальный фестиваль «Традиция».

Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив:

– В августе в подмосковном Захарово — музее-заповеднике А.С. Пушкина — пройдет фестиваль «Традиция». В 8 раз, и снова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Идеологи события, составители программы, люди, которые вдохновляют творческую команду, — режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин. Весь смысл фестиваля заложен в самом названии. Внимание к традициям, укладу нашей жизни, вечным эстетическим ценностям — то, что сейчас не просто в повестке, это то, к чему стремятся и люди культуры, и обычные россияне. «Традиция» — семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов. Это музыка, история, поэзия, философия, литература и многое другое. В программе фестиваля — выступления деятелей культуры, музыкантов. И я уверен, что это привлечет к «Традициям» новую аудиторию.

Фестиваль представит более 50 событий: концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли для детей, мастер-классы и народные забавы для всей семьи, традиционные промыслы и кухня.

В программе: концерты Хора Сретенского монастыря, семьи Лундстремов, группы «Лавра», Валентины Лисицы, Маши Макаровой; беседы Эдуарда Боякова, Алексея Гинтовта, Андрея Бледного, Евгения Фатеева о «русском коде», Владимира Стеклова об «Ополченском романсе» Захара Прилепина, Любови Казарновской о великих наставниках, Евдокии Германовой об Олеге Табакове, отца Павла Островского о христианской семье; поэтические перфомансы с участием Дмитрия Воденникова, Марии Ватутиной, Анны Ревякиной, Анны Долгаревой, Александра Пелевина; спектакль Нового Театра о современных поэтах, музыкантах и философах «Слезы молний», музыкальный проект об Аркадии Островском «Советской песни Атлантида», спектакль Московского областного ТЮЗа «Сказки разных карманов», перфоманс «Снегурочка» театра «Револьвер» и многое другое.

Эдуард Бояков, режиссер, продюсер, создатель фестиваля:

– «Традиция» – это фестиваль для семьи, для друзей, для памяти о наших предках и для наших потомков. Я искренне верю, что русская музыка будет жить и передаваться из поколения в поколение, что русское слово будет достигать невероятных поэтических вершин, что русская мысль будет вдохновлять веками живущих на нашей земле.

Захар Прилепин, писатель, политический и общественный деятель, филолог, публицист, создатель фестиваля:

– «Традиция» еще в 2015 году стала точкой сборки истинно русской культуры, всех наших, всей родни. И вся последующая история фестиваля доказала - мы были правы. Мы опередили время. И мы, несмотря на все потери, становимся всё сильней и мудрее.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

Ежегодно фестиваль «Традиция» собирает более 15 000 гостей из Москвы и Подмосковья, которые интересуются историей культуры, искусства и историей своей страны.

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