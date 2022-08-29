Литературный фестиваль «Сила Слова» пройдет в Нижнекамске

17 и 18 сентября в Нижнекамске Республики Татарстан впервые пройдет семейный литературный фестиваль «Сила слова». Он станет одним из главных культурных событий в регионе, познакомит жителей и гостей города с самыми актуальными произведениями детской и взрослой литературы последних лет и известными российскими авторами. Гостями фестиваля станут: Андрей Усачев, Денис Драгунский, Нина Дашевская, Алексей Сальников, Шамиль Идиатулли, Юлия Кузнецова. Культурно-образовательный проект реализуется при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Программа «Силы слова» рассчитана на разновозрастную аудиторию, от малышей до взрослых читателей. Помимо творческих встреч, лекций и автограф-сессий, посетители приглашаются на книжный маркет, где будут представлены самые востребованные новинки от российских издательств: «Самокат», «Альпина Паблишер», «Карьера Пресс», «Розовый жираф», «Абрикобус» и «КомпасГид». К участию также приглашены татарские издательства. Для маленьких книгочеев пройдут творческие мастер-классы, а любителей стихотворных жанров ждут поэтические мастер-классы и конкурс чтецов, где участники будут читать стихи на русском и татарском языках.

«Люди — ключевая ценность СИБУРа. Причем нам важно не только благосостояние жителей регионов присутствия компании, но и то, чем они увлекаются, что передают своим детям. Возможность участвовать в различных фестивалях влияет на качество жизни людей, их эмоциональное состояние, повышение общего уровня культуры в регионе, — говорит главный эксперт, Поддержка инвестиционной деятельности и социальная политика СИБУРа Елена Снежко. — Все это неразрывно связано с социальной сферой Стратегии устойчивого развития компании. В рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» мы ориентируемся на запросы жителей, стараемся учитывать именно то, что им важно. И предстоящий праздник для любителей читать — лучшее тому подтверждение».

Самые долгожданные и незабываемые моменты фестиваля – это встречи со знаменитыми авторами популярных произведений. Одним из них станет творческая встреча с Алексеем Сальниковым, получившим всероссийскую известность с выходом романа «Петровы в гриппе и вокруг него».

На фестивале можно будет очно познакомиться с одним из самых популярных и любимых героев детской литературы – тем самым Дениской из «Денискиных рассказов» писателя Виктора Драгунского. Прототип главного героя цикла Денис Драгунский тоже стал писателем – новеллистом и признанным мастером короткого рассказа. Читателям сразу нескольких поколений будет представлена возможность узнать секреты появления или даже точнее – изнанку сюжетов самых знаменитых «Денискиных рассказов», а также расспросить Дениса Викторовича о его собственном творчестве.

Автор книг для детей и подростков «Около музыки», «Вилли», «Тео – театральный капитан» и «День числа Пи» Нина Дашевская приглашает поговорить о современном литературном герое.

«Что можно делать с облаками?» — так называется их совместная программа с Андреем Усачевым и Галиной Дядиной, во время которой можно будет послушать стихи, песни и даже попеть вместе с их авторами! Андрей Усачёв – детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий, автор и исполнитель песен. Галина Дядина – поэт, автор книг «Воздушные змеи» и «Три подушки», лауреат премии имени С. Я. Маршака.



Участники фестиваля смогут познакомиться с Шамилем Идиатуллиным — лауреатом премии «Большая книга», автором романа «Город Брежнев». Книга автобиографична и посвящена Набережным Челнам – городу детства писателя. Российский журналист, автор девяти романов, дважды лауреат премии «Большая книга» и других премий в области литературного мейнстрима, фантастических, подростковых и хоррор-книг расскажет читателям о своем творчестве, старых и новых проектах, а в конце встречи состоится автограф-сессия.

Литературные встречи для детей и взрослых проведет также и популярная писательница Юлия Кузнецова. Она известна читателю по трилогии «Первая работа» и как автор повестей «Дом П», «Выдуманный жучок», «Где папа?» и других. Работая над книгами, она не боится раскрывать серьезные темы детям и подросткам, говоря с ними на простом и понятном языке.

Программа фестиваля включает еще серию лекций о современной литературе от уфимского критика Сергея Бархатова, выездную лекцию от дома-музея Василия Аксенова из Казани, занятия от Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля – читательский клуб для подростков и театр теней для малышей, которые проведет педагог, ведущая детских курсов и разработчик литературных программ Ксения Белькевич, а также мастер-классы по театральному искусству от режиссера и худрука театральной студии «Крылья» Данилы Алексеева.

Для учителей русского языка и литературы состоится педагогическая лаборатория, в рамках которой участники подробно поговорят о литературе, чтении и новых подходах в образовании. В завершении фестиваля пройдет финал детского конкурса чтецов. Подать заявку на него можно уже сейчас.

К участию приглашаются школьники Нижнекамска в возрасте от 10 до 17 лет. Подробная инструкция по подаче заявки есть на сайте проекта в разделе «Конкурс». Главный приз победителю – умная колонка Яндекс. Станция!

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет серия театрально-литературных активностей для детей с особенностями развития.

Более подробную информацию можно найти на сайте: http://sila-slova-fest.ru и в социальных сетях.

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