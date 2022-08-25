ЛитМост с Татьяной Гармаш-Роффе и презентация нового детектива «Арка купидона»

Все поклонники современного детектива приглашаются на встречу с известной писательницей Татьяной Гармаш-Роффе 12 сентября в 14:00.

Автор представит новую книгу из серии «Искусство детектива» – роман с интригующим названием «Арка купидона».

Хорошо знакомый постоянным читателям сыщик Алексей Кисанов возвращается! На этот раз он помогает старому другу, французу Реми Делье, который, сам того не ведая, взялся за весьма опасное и трудное дело. Рядовые поиски наследников обеспеченного финансиста превратились в запутанное расследование, по ходу которого героям предстоит вдоль и поперек исследовать Париж, Москву и даже отдаленные острова в Средиземном море.

«Арка купидона» – новая глава в длинной истории о приключениях частного детектива Алексея Кисанова. Цикл о нем насчитывает уже более 20 книг! Некоторые романы получили успешную экранизацию. В отличие от других работ Татьяны Гармаш-Роффе, в которых писательница давала полную свободу воображению, эта история основана на реальных событиях.

«Арку купидона» нельзя назвать типичным детективом, в котором герои сразу берутся за расследование конкретного преступления. Здесь на первый взгляд тривиальная завязка приводит к самым неожиданным открытиям и тайнам, которые становятся мрачнее с каждой главой. Эдакий «детектив-матрешка», где каждый новый сюжетный поворот интригует все сильнее.

Книги Татьяны Гармаш-Роффе давно завоевали сердца множества поклонников историй о загадках и тайнах. Более двух десятков лет она радует своих читателей остросюжетными романами, число которых уже превысило 30. Особое место в произведениях Татьяны Гармаш-Роффе занимает Франция, чарующая и неповторимая. Именно там писательница живет и работает.

Присоединиться к встрече можно 12 сентября на любой удобной для вас площадке:

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