ЛитМост с Вадимом Пановым и онлайн-презентация новой книги признанного мастера фэнтези

16 февраля в 14:00 приглашаем вас на встречу с одним из ведущих российских авторов фэнтези – Вадимом Пановым. В рамках издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» автор в деталях расскажет о своей недавней книге «Темные церемонии», а также представит новый роман «Трио неизвестности». Встреча состоится в библиотеке №13 им. Н.Г. Чернышевского.

«Темные церемонии» – мрачное городское фэнтези о потусторонней «изнанке» Москвы, продолжение горячо любимого многими цикла «Тайный город». Книга погружает в разгорающийся конфликт между новым правлением и оппозицией, которая восстает против изменившегося режима. Придя ко власти ненасильственными методами, Консул надеется и дальше сохранять в тайне скрытые от чужих глаз цивилизации и институты Тайного Города. Но появляется новое опасное оружие, способное искоренить все старания сохранить хоть что-то в секрете.

«Трио неизвестности» – продолжение космического цикла «Герметикон». Читателю предстоит встретиться с исключительным Помпилио и его выдающейся командой. Герои лицом к лицу столкнутся с Консулом и его тайнами, которые не должны быть раскрыты. Сможет ли Помпилио вырваться из ловушки, в которую завела его знаменитая лингийская дерзость, пробраться сквозь аномалию и совершенное оружие? Шторм Пустоты приближается, и кто знает, к чему все приведет.

Вадим Панов не в первый раз гость эфира, каждая встреча с ним все сильнее увлекает в необычайные миры автора. Подключайтесь и задавайте свои вопросы!

Эфир будет интересен не только поклонникам творчества Вадима Панова, но и всем любителям фэнтези.

Прямая трансляция пройдет на нескольких площадках:

YouTube: https://youtu.be/cOmshNMxePY

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Подключайтесь к трансляции 16 февраля 2022 года в 14:00.

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