Литрес и Дептранс дарят книги пассажирам Большой кольцевой линии

Специально к открытию Большой кольцевой линии крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ Литрес и Департамент транспорта Москвы дарят всем пассажирам две книги в подарок на выбор из специальной подборки, чтобы они могли интересно и с пользой провести время в дороге. Для доступа к бестселлерам по саморазвитию, психологии, бизнес-литературе, а также знаменитым современным романам и культовым классическим произведениям в электронном и аудиоформате, достаточно отсканировать QR-код из видеоролика на HD-мониторах вагонов Московского метрополитена и Большой кольцевой линии.

1 марта открылась Большая кольцевая линия — самый масштабный проект в современной истории столичного метрополитена. В честь этого события Литрес и Департамент транспорта Москвы дарят пассажирам две книги в подарок из специальной подборки. Каждый сможет выбрать произведения на свой вкус: в подборку включены как культовые научно-популярные бестселлеры и новинки, так и классическая и современная проза. Всего пассажирам на выбор предлагается 60 произведений, в числе которых «Нормальные люди» Салли Руни, «Физика невозможного» Митио Каку, «Руководство астронавта по жизни на земле» Кристофера Хэдфилда, «Хирург» Марины Степновой, «Магия утра для финансовой свободы» Хэла Элрода и Дэвида Осборна и другие популярные книги.

«Для группы компаний "ЛитРес" сотрудничество с Департаментом транспорта Москвы — важный и фокусный проект, так как он отвечает нашим стратегическим задачам — сделать так, чтобы Литрес идеально вписывался в образ жизни современного человека, органично его дополнял. Пассажиры Большой кольцевой линии смогут бесплатно читать и слушать выбранные ими из подборки произведения, пока совершают поездку, что очень удобно в ритме большого города», — прокомментировала Дарья Малкова, руководитель PR-отдела группы компаний «ЛитРес».

Для активации подарочного промокода необходимо отсканировать QR-код, который будет транслироваться в видеоролике на HD-мониторах вагонов московского метрополитена и Большой кольцевой линии. Акция продлится до 1 апреля 2023 года.

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