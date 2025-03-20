Литрес определил самые популярные слова поэтов Золотого и Серебряного века

В преддверии Дня поэзии книжный сервис Литрес проанализировал лексику писателей – представителей Золотого и Серебряного века русской литературы. У обеих групп наиболее ярко прослеживается природная тематика, при этом поэзия начала ХХ столетия более мрачная. Самыми «позитивными» авторами стали Евгений Баратынский и Валерий Брюсов, а Александр Пушкин – лидер по использованию слов с негативным оттенком.

21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Специально к этой дате Литрес сравнил лексику стихотворных произведений, написанных во времена Золотого и Серебряного века. Методом количественного контент-анализа были определены группы слов, которые наиболее часто встречаются в сочинениях прошедших эпох. В топ-3 обоих периодов вошла лексика, описывающая природу, духовный мир человека и любовные переживания. При этом представители Серебряного века чаще своих предшественников употребляли слова, представляющие окружающий мир (5% против 4%), а «золотые» авторы делали акцент на одухотворённой (3% против 2%) и любовной (1,4% против 1%) лексике.

Поэты Золотого века использовали больше слов с позитивным оттенком, чем писатели начала ХХ столетия (1,5% против 1,1%). В целом литература Серебряного века оказалась более мрачной – преобладает лексика с негативными коннотациями (1,13% против 1,1%). В раннем периоде заметна обратная динамика (1,5% против 1,2%). Самыми «позитивными» поэтами стали Евгений Баратынский (17%) и Валерий Брюсов (12%), представители Золотого и Серебряного века соответственно. Пессимистичную лексику чаще остальных использовали Александр Пушкин (13%) и Николай Минский (18%).

«В топе оказались природа, духовные поиски и любовные переживания – универсальные темы для авторов любой эпохи. Поэты всегда тонко чувствуют реальность и время – отчасти этим можно объяснить бо́льший пессимизм авторов Серебряного века. Cлом эпох, две революции, Первая мировая война, наступление технологического прогресса, появление кинематографа, да ещё и, словно дамоклов меч, над ними нависло величие предшественников из Золотого века – всё это явно не способствует лирическому оптимизму. И хотя в Серебряном веке наблюдалось большое количество литературных экспериментов с формой, содержание было практически неизменно – философские темы, любовная лирика и описания природы, наполненные аллегорическим смыслом. Предполагаю, что, если мы проанализируем творчество современных поэтов, в топе популярных будут плюс-минус те же темы», – комментирует результаты исследования Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

Для каждого из двух периодов Литрес составил рейтинг писателей по частоте использования тематических слов. Александр Пушкин больше других поэтов Золотого века писал о любви (15,4%). Чуть меньше на ней акцентировал внимание Константин Батюшков (15,1%) – автор, которому подражал Пушкин в юные годы. За ним расположился Евгений Баратынский (14%). Те же два поэта лидируют в категории слов, описывающих дружбу: 10% и 9,4% соответственно. На третьем месте – Алексей Кольцов (9,3%), воспевающий в стихотворениях крестьянскую жизнь. Аполлон Майков (28%) – самый одухотворённый поэт Золотого века. На второй позиции – Фёдор Тютчев (24%), далее – Василий Жуковский (23%). У Константина Батюшкова наиболее богатый (9%) лексикон, связанный с литературным искусством. Серебро отошло Александру Пушкину (7%), бронза – Аполлону Майкову (6%). Поклонники поэзии о природе оценят произведения Фёдора Тютчева (39%). Немногим меньше эта тема прослеживается в лексике Василия Жуковского (37,8%) и Афанасия Фета (37,6%). Слова, обращённые к родине, часто использовал Фёдор Тютчев (5%), чуть реже Константин Батюшков (4,7%), а замыкает топ-3 Михаил Лермонтов (4,2%).

Среди авторов Серебряного века самый романтичный литературный язык у Марины Цветаевой (14%). Чуть менее востребована такая лексика Валерием Брюсовым (13%) и Игорем Северянином (11%). Слова, связанные с темой дружбы, чаще всего встречаются в произведениях Владимира Маяковского (7,4%), Анны Ахматовой (7%) и Марины Цветаевой (6%). По частоте употребления лексем о духовном мире человека лидирует символист Николай Минский (24%), далее следуют Дмитрий Мережковский (23%) и Марина Цветаева (19%). Литературная тематика наиболее ярко выражена у Владимира Маяковского (15%), на второй позиции расположился Игорь Северянин (9%), на третьей – Саша Чёрный (8%). Велимир Хлебников, один из основоположников русского футуризма, занимает первое место (55%) по количеству слов, описывающих природу. С небольшим отставанием за ним следует Осип Мандельштам (54%), а Константин Бальмонт замыкает топ-3 (52%). Множество строк о родине было написано Сергеем Есениным (10%), реже этот мотив прослеживается в творчестве Марины Цветаевой (6%) и Велимира Хлебникова (5%).