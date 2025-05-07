Литрес выпустил аудиопроект о писателях-фронтовиках в честь юбилея Победы

Книжный сервис Литрес в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выпустил серию аудиоисторий о писателях-фронтовиках. Слушатели узнают о боевом опыте и его влиянии на литературное наследие Константина Симонова, Александра Твардовского, Виктора Некрасова, Василия Гроссмана и Арсения Тарковского. Сборник озвучили заслуженные артисты Российской Федерации Сергей Чонишвили и Владимир Ерёмин, актёр театра и кино Михаил Горевой, радио-диджей, диктор Всеволод Полищук.

9 мая 2025 года отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии торжественного юбилея Литрес выпустил аудиопроект «Они писали – и сражались: писатели, прошедшие Великую Отечественную войну» – дань памяти и уважения героям, отважно сражавшимся на поле боя и сохранившим воспоминания о войне, которые объединяют поколения. Серия состоит из пяти историй о фронтовой жизни Константина Симонова, Александра Твардовского, Виктора Некрасова, Василия Гроссмана и Арсения Тарковского. В основе сборника – редкие публикации, описывающие события того времени, и архивные материалы, которые собрал и объединил в текст историк и филолог Владимир Максаков. Его консультировали кандидат филологических наук, заведующий кафедрой теории и истории гуманитарного знания РГГУ Анатолий Корчинский и доктор физико-математических наук, профессор МПГУ Александр Локшин. Истории мужества, боли, памяти и силы слова обрели голос благодаря участию заслуженных артистов Российской Федерации Сергея Чонишвили и Владимира Ерёмина, радио-диджея, телеведущего Всеволода Полищука, актёра театра и кино, педагога Михаила Горевого.

«Для Литрес это очень важный проект, ориентированный на широкую аудиторию. Пять авторов, пять судеб, пять очень разных стилей письма – но общая, объединяющая тема. Каждый писатель пытался осмыслить Великую Отечественную войну, переплавить свой реальный опыт в художественное полотно. Поэзия, проза, эссеистика, очерки – в нашем аудиопроекте “Они писали – и сражались” слушатель найдёт факты не только о творчестве, но и в первую очередь об авторах. Симонов, Твардовский, Тарковский, Некрасов, Гроссман – все эти писатели прошли войну и были очевидцами событий. Современный читатель, особо ценящий достоверность, сможет ознакомиться с их трудами, написанными и выстраданными, узнает, как был придуман народный герой Василий Тёркин, как поэтические строки Симонова становились фронтовой молитвой, каким образом Гроссман создал эпический роман о войне и холокосте, а Некрасов был своеобразным предтечей автофикционального письма. Отдельно стоит упомянуть творчество Арсения Тарковского – старшего из этой плеяды литераторов и прошедшего ВОВ в качестве военного корреспондента. Его поэтические строки – это удивительный сплав лирического и гражданского обострённого чувства», – прокомментировала шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.