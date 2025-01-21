Литрес и агентство The Clients представляют новую рекламную кампанию, которая ломает стереотипы о «правильном чтении» и манифестирует читательскую свободу. В её основе – идея «Читайте разное. Читайте по-разному», которая воплотилась в серии неожиданных литературных коллабораций.

Что будет, если скрестить «Автостопом по Галактике» с романами Достоевского? Или добавить менеджерских татуировок героине популярного триллера? В новой кампании Литрес играет с культовыми литературными образами, создавая провокационные миксы, которые демонстрируют: в современном мире нет guilty pleasure в чтении – есть только pleasure.

«Книжный снобизм уходит в прошлое. Сегодня читатель может с равным удовольствием погружаться в философские глубины Достоевского и зачитываться любовными сагами про вампиров. И это прекрасно! – комментирует Сергей Анисимов, директор по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «Литрес». – Мы создаем пространство индивидуального чтения с максимальной свободой выбора, где можно честно признаться в любви любому жанру – от научпопа до любовных романов, от комиксов до классики. А Литрес, как друг и эксперт в книгах, с помощью системы рекомендаций и различных тематических подборок помогает читателям выбрать интересные и наиболее подходящие им произведения».

Новая креативная рамка – это не просто реклама, а отражение культурного сдвига в восприятии чтения. В эпоху, когда люди слушают аудиокниги на пробежке, листают вебтуны в метро и читают нон-фикшн перед сном, старые представления о «серьёзной литературе» теряют актуальность. Литрес адаптируется к этой новой реальности, предлагая каждому читать то, что ему хочется, и так, как удобно. А для этого у сервиса есть большой каталог самых разных электронных и аудиокниг, аудиоспектаклей, лекций и подкастов, а ещё удобный поиск по ним и синхронизация текста и аудио.

Рекламная кампания воплотилась в ироничном видеоролике, где литературные вселенные сталкиваются самым неожиданным образом. «Мы не стремились буквально изобразить известных персонажей – наоборот, хотели создать пространство для фантазии, где каждый читатель может представить свой собственный микс любимых книг», – поясняет креативная команда проекта.

В условиях растущей конкуренции с книжными сервисами крупных экосистем Литрес делает ставку на индивидуальный подход и свободу выбора. «Пора перестать стесняться своих читательских предпочтений. Люди обращаются к книгам с разными целями. Хотите читать Пелевина вперемешку с мангой? Пожалуйста! Слушать книги про попаданцев после лекций по квантовой физике? Почему бы и нет! Если вы читаете, вы уже всё делаете правильно», – подчеркивает Сергей Анисимов.