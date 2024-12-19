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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RULiveLib подвел итоги премии «Выбор читателей-2024»

LiveLib подвел итоги премии «Выбор читателей-2024»

editor
By editor
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Книжный рекомендательный сервис LiveLib (входит в группу компаний «Литрес») объявил победителей десятого юбилейного сезона премии «Выбор читателей». В голосовании приняли участие более 20 000 пользователей. Они выбрали победителей в 20 номинациях.

«Выбор читателей 2024» – премия, у которой нет приглашенного жюри. Пользователи сами выбирают лучшие произведения из числа новинок за прошедший год путем голосования. В этом сезоне было отдано 205 822 голоса.

В список победителей премии «Выбор читателей 2024» вошли:

  • Номинация «Зарубежная проза» – «Завет воды», Абрахам Вергезе;
  • Номинация «Русская проза» – «Ген Рафаила», Катя Качур;
  • Номинация «Детские книги» – «Славянские мифы для детей», Александра Баркова;
  • Номинация «Детективы» – «Убийства и кексики», Питер Боланд;
  • Номинация «Любовные романы» – «На крыльях любви. Лебедь», Эмилия Грин;
  • Номинация «Ужасы, мистика, триллеры» – «Канашибари. Пока не погаснет последний фонарь», Вероника Шэн, Ангелина Шэн;
  • Номинация «Фантастика» – «Кадавры», Алексей Поляринов;
  • Номинация «Зарубежное фэнтези» – «Железное пламя», Ребекка Яррос;
  • Номинация «Русское фэнтези» – «Колдун Российской империи. Демон из Пустоши», Виктор Дашкевич;
  • Номинация «Биографии и мемуары» – «Мой театр. Книга вторая», Николай Цискаридзе;
  • Номинация «Бизнес-книги» – «ChatGPT на каждый день: 333 промта для бизнеса и маркетинга», Дамир Халилов;
  • Номинация «Прикладные книги» – «Волшебные блюда и выпечка с Гарри Поттером. Праздничная магия от хлеба на метле до торта Хагрида и апельсиновой карамели», Петра Мильде;
  • Номинация «Популярная наука» – «Славянская нечисть. От природных духов и вредоносных сущностей до гостей с того света», Марина Голубева;
  • Номинация «Комиксы и манга, графические романы» – «Единственный конец злодейки — смерть. Том 6», Гёыль Квон, Суволь;
  • Номинация «Кино и книги» – «Искупление», Канаэ Минато;
  • Номинация «Дебют года» – «Когда отцветает камелия», Александра Альва;
  • Номинация «Выбор экспертов» – «Колдун Российской империи. Демон из Пустоши», Виктор Дашкевич;
  • Номинация «Книга блогера» – «Великие сожженные. Средневековое правосудие, святая инквизиция и публичные казни», Лужецкий Игорь;
  • Номинация «Игры на Лайвлибе» – «Железное пламя», Ребекка Яррос.
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