LiveLib подвел итоги премии «Выбор читателей-2024»

Книжный рекомендательный сервис LiveLib (входит в группу компаний «Литрес») объявил победителей десятого юбилейного сезона премии «Выбор читателей». В голосовании приняли участие более 20 000 пользователей. Они выбрали победителей в 20 номинациях.
«Выбор читателей 2024» – премия, у которой нет приглашенного жюри. Пользователи сами выбирают лучшие произведения из числа новинок за прошедший год путем голосования. В этом сезоне было отдано 205 822 голоса.
В список победителей премии «Выбор читателей 2024» вошли:
- Номинация «Зарубежная проза» – «Завет воды», Абрахам Вергезе;
- Номинация «Русская проза» – «Ген Рафаила», Катя Качур;
- Номинация «Детские книги» – «Славянские мифы для детей», Александра Баркова;
- Номинация «Детективы» – «Убийства и кексики», Питер Боланд;
- Номинация «Любовные романы» – «На крыльях любви. Лебедь», Эмилия Грин;
- Номинация «Ужасы, мистика, триллеры» – «Канашибари. Пока не погаснет последний фонарь», Вероника Шэн, Ангелина Шэн;
- Номинация «Фантастика» – «Кадавры», Алексей Поляринов;
- Номинация «Зарубежное фэнтези» – «Железное пламя», Ребекка Яррос;
- Номинация «Русское фэнтези» – «Колдун Российской империи. Демон из Пустоши», Виктор Дашкевич;
- Номинация «Биографии и мемуары» – «Мой театр. Книга вторая», Николай Цискаридзе;
- Номинация «Бизнес-книги» – «ChatGPT на каждый день: 333 промта для бизнеса и маркетинга», Дамир Халилов;
- Номинация «Прикладные книги» – «Волшебные блюда и выпечка с Гарри Поттером. Праздничная магия от хлеба на метле до торта Хагрида и апельсиновой карамели», Петра Мильде;
- Номинация «Популярная наука» – «Славянская нечисть. От природных духов и вредоносных сущностей до гостей с того света», Марина Голубева;
- Номинация «Комиксы и манга, графические романы» – «Единственный конец злодейки — смерть. Том 6», Гёыль Квон, Суволь;
- Номинация «Кино и книги» – «Искупление», Канаэ Минато;
- Номинация «Дебют года» – «Когда отцветает камелия», Александра Альва;
- Номинация «Выбор экспертов» – «Колдун Российской империи. Демон из Пустоши», Виктор Дашкевич;
- Номинация «Книга блогера» – «Великие сожженные. Средневековое правосудие, святая инквизиция и публичные казни», Лужецкий Игорь;
- Номинация «Игры на Лайвлибе» – «Железное пламя», Ребекка Яррос.