лиза гинзбург представила «Осень»

21 сентября состоялась премьера нового сингла лизы гинзбург «Осень». Слова и музыку к нему написала сама певица.

«осень ассоциациируется у меня с неопределенностью: моментами тёплое, но в то же время довольно холодное время года. так красиво падающие с деревьев листья, но сдувающий их сильный ветер… это и многое другое вызывает неоднозначные эмоции по отношению к осени.

моя «Осень» о чувствах. обо всём светлом и чистом, что есть в людях и неописуемом словами ощущении безграничного счастья и свободы. этой музыкой и текстом мне хочется делиться со всеми. хочется, чтобы каждый почувствовал во время прослушивания то же, что и я», – поделилась лиза.

Отдельного внимания заслуживает обложка. Её, вдохновившись музыкой лизы, нарисовала художница из Санкт-Петербурга, Айше, которая ранее делала обложки для Artik & Asti и других артистов.

11 ноября в 20:00 состоится сольный концерт лизы гинзбург в «ДЕПО», где можно будет услышать «Осень» в акустическом формате. Также будут исполнены «печальные корабли», «после», «Слеза» и другие треки лизы. Не пройдет вечер и без премьер.

Приходите на концерт в ноябре, а пока укутывайтесь в пледы и слушайте «Осень» на всех цифровых площадках площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.