Лиза Моряк снялась беременной во втором сезоне «Здравствуйте, вам пора!»

1 июня в онлайн-кинотеатре PREMIER стартует второй сезон полюбившегося зрителям сериала «Здравствуйте, вам пора!». Главную женскую роль в нем исполнила Лиза Моряк, которая на протяжении всего съемочного периода была беременна малышкой Элизабет.
Лиза Моряк, исполнительница роли Насти:
«Очень люблю данный проект и когда читала сценарий второго сезона, сильно радовалась! Он мне понравился намного больше первого и я была на восьмом небе от счастья! Потому что если в первом сезоне мы, вестники, отвечали за смерть, то в новом сезоне - ЗА ЖИЗНЬ!».
«Здравствуйте, вам пора!» - это сериал о потусторонних вестниках Паше (Михаил Тарабукин) и Насте (Лиза Моряк), которые в первом сезоне сообщали людям о скорой смерти, а во втором сезоне будут помогать людям рождаться на свет. Тайно от руководства Паша с Настей живут обычной человеческой жизнью и даже мечтают снова стать смертными, чтобы завести детей. Конкурент Паши Пётр (Давид Манукян) очень недоволен успехами ребят и пытается помешать реализовать им свои планы. Да и люди, которых надо вернуть в жизнь или привести на землю впервые не очень-то готовы слушать советы вестников.
Главные роли в сериале сыграли Михаил Тарабукин, Лиза Моряк, Давид Манукян, Денис Прытков, Алена Хмельницкая, Александр Яцко. Режиссером проекта стал Леонид Марголин, продюсирует сериал Сарик Андреасян, Софья Митрофанова, Гевонд Андреасян, Макар Кожухов.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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