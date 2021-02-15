17 февраля 2021 года Российская государственная детская библиотека приглашает читателей в литературное онлайн-путешествие «Любимица мальчишек и девчонок», приуроченное к 115-летию со дня рождения детской поэтессы, писательницы Агнии Барто.

Большинство ее стихов были написаны для детей-дошкольников или младших школьников. Они просты для чтения и запоминания.

В программе литературного путешествия чтение сказки для детей и взрослых «Медвежонок-невежа» и стихотворения «Дом переехал», которое посвящено реальному событию – передвижению дома по улице Серафимовича в Москве при строительстве Большого Каменного моста.

Также состоятся два мастер-класса по оригами по мотивам этих произведений.

В программе «Сказки на пленке» будут показаны диафильмы «Есть такие мальчики», «Петя на футболе» и «Копейкин», созданные по произведениям Агнии Барто.

Подробности на сайте rgdb.ru.

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