Лолита и Bel Suono готовят грандиозное выступление в Кремле

В эксклюзивном интервью певица Лолита Милявская поделилась своими мыслями о сотрудничестве с молодыми артистами, рассказывая о планах и неожиданных коллаборациях. Она призналась, что готова даже постоять у них на бэк-вокале или протирать сцену перед ними — так ей нравятся новые музыкальные проекты.

Недавно в своем блоге Лолита опубликовала нежное фото с питерским трэп-исполнителем Георгием Гергертом (ICEGERGERT) и подписала его: «Интриги не получилось, но я реально влюблена в Жору».

«Жору люблю очень, но выговорить его псевдоним не могу… Недавно он прислал мне на почту кавер на мою песню «Титаник»… В общем, он курирует меня как внучок», — прокомментировала дружбу с молодым исполнителем Лолита.

Георгий предложил исполнить совместно очень крутой трек, запись которого запланирована сразу после завершения гастрольного тура Лолиты. Певица также отметила, что у неё готовится три коллаборации, одна из которых — с популярным уральским поп-исполнителем Лешей Свиком, чьи треки входят в топы прослушиваний.

И совсем скоро, 1 апреля, Лолита выйдет на цену Государственного Кремлевского Дворца, чтобы исполнить одну из своих песен в коллаборации с красавцами-виртуозами Bel Suono (в переводе с итальянского — «Прекрасный звук»). В рамках юбилейного концерта российского коллектива, единственного фортепианного трио в мире, выступающего в прогрессивном жанре классического кроссовера, Лолита Милявская представит с виртуозами один из своих хитов, выступив совершенно в неожиданном амплуа.

«Коллектив Bel Suono — для тех, кто ценит классическую музыку и интеллектуальную эстетику. За 15 лет их творчество стало узнаваемым и любимым во всем мире. Я следила за их выступлениями и была поражена их профессионализмом и эстетикой. Особенно запомнилась презентация их коллектива на вечере-презентации книги Аллы Крутой, где я впервые увидела их живьем и влюбилась в троих сразу», — рассказала Лолита.

Она отмечает, что в музыкантах Bel Suono ей особенно импонирует их элегантность, универсальность и высочайшие профессиональные навыки. Все они — лауреаты международных конкурсов, виртуозы своего инструмента, сочетающие импровизацию с глубоким знанием классики.

«Я окунулась в их профессионализм — они читают ноты так быстро и бегло, что для меня это настоящее божье дарование. На первую репетицию я шла с трепетом, а на сцене Кремля — уже с предвкушением, потому что чувствую, что предстоит невероятное переживание», — делится Лолита.

Для артистки это честь и удовольствие — выступить с такими талантами, и она признается, что даже постоять у них на бэк-вокале или протирать сцену — очень почетное и редкое для любого музыканта событие. По её словам, таких музыкантов, способных играть в любых жанрах, мало, и их искоренить невозможно, даже с помощью искусственного интеллекта.

«Когда я впервые услышала новую интерпретацию моего хита, я была поражена — так благородно и эмоционально», — призналась Лолита.

На репетиции ребята вручили певице свой фирменный мерч – мягкую игрушку в виде белого длинноухого зайца.

«Это мой лучший гонорар в жизни!», — воскликнула певица, умилившись таким вниманием.

В этом году коллектив Bel Suono отмечает 15-летие. 1 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоится юбилейный концерт, который, по словам продюсера Лейлы Фаттаховой, станет ярким и масштабным событием. Это будет синтез классики, современности и инноваций, объединенных в уникальный формат, завоевавший сердца слушателей по всему миру.

За годы существования коллектив выступил более чем в 30 странах, подарив зрителям свыше 700 аншлагов. Их гастрольный тур «Лучшее и Новое» 2025 года стартовал в Кремле и охватил города России, стран СНГ и Ближнего Востока, включая Баку, Ереван, Тбилиси, Ташкент, Минск и Дубай. В 2025 году коллектив был удостоен премии «BraVo» в категории «Классическая композиция в современном исполнении», подтвердив свой статус лидеров современной классической сцены.

На юбилейном концерте зрители увидят не только дуэт с Лолитой, но и другие сюрпризы. Так, выступление поэтессы Анны Егоян подарит слушателям уникальную возможность насладиться богатством русского языка, а диджей Леонид Руденко соединит классику с современными танцевальными ритмами в своём сет-листе.