Lora Lea: «Душа жаждет протеста против серости и банальности»

Lora Lea – певица, актриса и блогер с большим творческим бэкграундом. После перерыва в музыкальной карьере Марина представила внушительный набор сильных композиций, получивших высокую оценку как от слушателей, так и от радиостанций. В интервью артистка рассказала о новой музыке, съемках в кино и нестандартном взгляде на привычные вещи.

— К дню всех влюбленных вы выпустили песню «Валентин, вали». Это буквально анти-гимн праздника. Как пришла идея такого нестандартного трека?

— С одной стороны, это хороший праздник, а с другой стороны – я, будучи эмпатичным человеком, размышляла о том, что люди, у которых нет пары, в этот праздник могут чувствовать себя еще более одинокими. Их может ранить, когда вокруг появляется очень много воркующих парочек и всей этой романтической вакханалии. Мне захотелось написать песню для таких людей, чтобы их поддержать. Так родился ироничный трек о том, что в этот день люди превращаются в романтических зомби, одинокие люди буквально оказываются на грани вымирания, так как общество навязывает, что хорошо быть в паре. По итогу радуемся тому, что такой день в году всего один и шлем Валентина по всем популярным географическим направлениям.

— Когда-то вы пели в рок-группах. Влияет ли более андеграундный опыт на ваше творчество в данный момент?

— При переходе в поп-музыку и дип-хаус, я изменила вокальную манеру и аранжировки, но след от рок-прошлого остался в первую очередь в текстах песен, в темах и стилистике поэзии. Душа все равно жаждет протеста против серости, банальности и слащавости. Я стараюсь находить какие-то интересные дерзкие образы. В более глобальном смысле, касаемо тематики песен, мне хочется, чтобы это был нестандартный ракурс на привычные события. Именно из этой позиции и были придуманы песни «Валентин, вали» и новогодняя песня «В новый год вези меня, Санта», которая вышла в декабре 2025 года.

— В прошлом году вы возобновили выпуск музыки после продолжительного перерыва. Произошли ли за это время какие-то изменения в смыслах, которые хочется транслировать, в подходе к созданию песен?

— Перерыв в выпуске музыки у меня случился спустя всего три релиза от старта проекта, когда это была только проба пера в новом амплуа и жанре. У меня было достаточно времени, чтобы поразмышлять, вдохновиться, написать новый материал и утвердиться в желании двигаться в этом выбранном направлении. Сейчас появилось больше понимания своей аудитории, что влияет отчасти на создание песен. За этот период мне довелось по сотрудничать с несколькими саунд-продюсерами и аранжировщиками, и я нашла своего мастера, с которым мне комфортно делать музыку, как с человеком и как с профессионалом, а это большая удача для артиста. Также я нашла свой визуальный стиль.

— В прошлом году вы сыграли в фильме «Заповедник 2.0». Это был ваш первый опыт в кино? Что особенно запомнилось?

— Такой большой и серьезный съемочный опыт в качестве актрисы у меня был впервые. Несколько лет назад мы с моей ещё питерской группой «Маруся» снимались в кино в камео-роли, но это совсем другое. Про съемки в «Заповеднике 2.0», мне кажется, я могу рассказывать бесконечно и там точно будет материал на большое интервью, которое мне ещё предстоит дать. Могу сказать, что этот летний месяц съемок в кино был одним из самых интересных и счастливых периодов в моей жизни.

После первой съемочной смены (они по 12 часов) я устала морально и физически, особенно чувствительно было спине и ногам, потому что приходилось много стоять, ходить, а я была на высоких каблуках. Были мысли: «Как же я вынесу ещё 19 предстоящих смен?!» Постепенно я втягивалась в процесс, набиралась опыта, собственных лайфхаков, и мне становилось всё легче и легче с каждой сменой. Потом я уже на смену ехала, как на праздник, старалась запомнить и насладиться каждым моментом, потому что я понимала, что такое уже никогда не повторится именно в том составе актёров, съемочной группы, декораций и атмосферы, как оно есть сейчас.

У нас была настолько кайфовая и дружелюбная атмосфера на площадке, что при завершении всех смен до слез не хотелось расставаться. Все, кроме меня, на этих съёмках были профессиональными известными актерами, и я изначально немного опасалась предвзятого отношения к себе, поэтому вдвойне была тронута их открытостью, дружбой и готовностью подсказать, где это было необходимо.

— Знаем, что ваши песни играют в фильмах. Вы хотели бы еще больше взаимодействовать с кино? Может быть, написать главный саундтрек к какой-то работе или сыграть еще одну или несколько ролей?

— Думаю, для каждого музыканта приятно, когда его музыка звучит в кино. Я не исключение. И теперь мне хочется этого ещё больше, после того, как я получила такой невероятный эмоциональный опыт уже в качестве актрисы. Я планирую развиваться дальше в актёрской профессии и надеюсь, что сыграю ещё не одну роль, и ещё много песен моих будут звучать в качестве саундтреков.

— Вы певица, актриса, блогер… Есть ли еще какие-то грани личности, которые хотелось бы раскрыть?

— Я очень люблю путешествовать, люблю посещать новые места, наполняться впечатлениями. Это меня вдохновляет и заряжает энергией на творчество и работу, ведь и музыкальная, и актёрская, и блогерская деятельность требует дисциплины, постоянного тренинга и работы над собой. Одно из самых запоминающихся путешествий – это посещение Антарктиды в 2024 году, преодоление пролива Дрейка на небольшой парусный шхуне. Не обошлось без форс-мажоров и приключений, моя задача была вернуться домой живой-здоровой и с впечатлениями. Теперь я горжусь, что вхожу тот малюсенький процент людей, которые там побывали. А из спортивных активностей мне нравятся верховая езда и вейк-сёрфинг.

— Представим человека, который еще не знаком с вашей музыкой. Какой трек вы бы порекомендовали ему включить в первую очередь?

— Это, наверно, для творческого человека один из самых сложных вопросов. Пусть это будет песня «Если бы ты». Потому что я люблю не только саму песню, которая погружает в страстную, чувственную и загадочную атмосферу, но ещё и клип, который мы сняли на эту песню в Гонконге. Но если вы одиноки, то скорее бегите слушать «Валентин, вали».

— Наверняка у вас огромные творческие планы. Что планируете на ближайшее время?

— Буду продолжать регулярно выпускать песни, уже есть несколько готовых и некоторые в процессе работы. Снимать креативные сниппеты на свои песни, я получаю от этого удовольствие. С нетерпением жду премьеру фильма со своим участием и в планах пробоваться в новые проекты. Конечно же, всегда есть в творческих планах «написать крутую песню». Несмотря на захвативший нас ИИ, я все-таки фанат реальных съемок, так было и до кино. Меня всегда наполнял счастьем процесс создания музыкальных клипов и результат, ощущение, что ты создал некий аудиовизуальный арт-объект, который теперь есть в мире и может быть останется хоть каким-то заметным следом после меня.