Лучшие ​​социальные ролики о НКО покажут на большом экране в московском кинотеатре

16 декабря 2021 года в кинотеатре «Иллюзион» на всероссийской акции «День короткометражного кино» покажут работы участников конкурса видео о социальных проектах «Хорошая история». Зрители увидят документальные и игровые ролики о работе некоммерческих организаций. На показе представят видео, снятые как самими НКО, так и профессиональными режиссерами.

Гостями киновечера станут первый заместитель Председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, член Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Родион Павлючик, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин и исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

Конкурс видео о социальных проектах «Хорошая история» впервые прошел в этом году – с мая по сентябрь. Его цель – рассказать о людях и проектах, которые каждый день меняют жизнь в нашей стране к лучшему.

Участники прислали на конкурс 408 работ. Видео оценивали режиссеры Сергей Мирошниченко и Александр Котт, продюсеры Наталья Мокрицкая, Родион Павлючик и Георгий Рюмин, менеджер по развитию бизнеса компании CANON Евгений Субочев, преподаватель Института киноиндустрии Высшей школы экономики Дмитрий Котов, режиссер социальной рекламы Александр Семин, руководитель проекта «Лига мечты» Наталья Белоголовцева.

Родион Павлючик, член экспертного совета конкурса, продюсер: «Я хочу поздравить всех лауреатов конкурса. Это люди, которые заставили нас чаще улыбаться, тронули наши сердца, растрогали чуть ли не до слез, а иногда и до слез. Эмоциональные ролики, которые вы прислали и которые вышли в финал, достойны того, чтобы их увидела вся страна».

Призовой фонд конкурса составил 1 400 000 рублей. Гран-при «Хорошей истории» получили анимационный ролик «Не запрещай себе Мечтать!», в создании которого приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, и ролик «Ритм без границ».

Лауреатом зрительского голосования, которое проходило на сайте добраястрана.рф, стала работа «Папа сможет!», посвященная раздельному сбору отходов.

Организаторами конкурса «Хорошая история» выступают Союз кинематографистов России, продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Фонда президентских грантов, сети кинотеатров «Москино», Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и других организаций.

Вход на мероприятие бесплатный. Регистрация по ссылке: https://ofitsialnoe-zakrytie-konk.timepad.ru/event/1870923 .

Начало в 19:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.