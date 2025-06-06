Лучшие дорамы для ценителей азиатского кинематографа

Самые захватывающие дорамы: от историй про любовные треугольники до фантастики и экшена. Интриги, трагичные истории, нежные чувства и многое другое.

Киберкраш: влюбиться в твою улыбку

Тун Яо устала слушать, что видеоигры — это не для девушек. Она разрушает стереотипы своими игровыми успехами, заслуживая упрёки от мамы, подтрунивая от подруги и приглашение от одной из лучших команд по киберспорту в стране. Тун Яо решает рискнуть. Ее капитан, красавчик и просто звезда Лу Сы Чен без радушия встречает новенькую, не привыкшую к крупным состязаниям и публичности. Но чем больше времени они проводят вместе в реальном и виртуальном мире, тем сильнее их тянет друг к другу.

За неделю до моей смерти

Чон Хи-ван потеряла всякий интерес к жизни и живет затворницей. Но однообразные будни героини в четырёх стенах начинают меняться, когда однажды на пороге она видит друга детства и первую любовь Ким Рам-у. Нет, это вовсе не типичная романтическая встреча пары через много лет. Дело в том, что парень погиб 4 года назад в результате несчастного случая, а теперь стал ангелом смерти.

Юноша сообщает Хи-ван, что ей осталось жить неделю. Ким Рам-у решает помочь подруге завершить все земные дела и попытаться найти новое вдохновение ради последних дней.

История девятихвостого лиса

Духи и демоны нередко появляются в нашем мире, принимая человеческий облик. Девятихвостый лис, «кумихо» Ли Ён на протяжении многих лет следит за тем, чтобы сверхъестественные гости не причиняли вред людям. Он вызвался на эту неблагодарную службу, покинув свою чудесную обитель и младшего брата, чтобы получить шанс снова увидеть возлюбленную – смертную девушку, которую потерял при трагических обстоятельствах. Она может переродиться в любом теле и в любое время. Несмотря на затяжную череду ошибок и разочарований, Ли Ён не оставляет поисков. Наконец, уже в 21 веке он встречается со смелой молодой женщиной Нам Джи-а, которая, в свою очередь, ищет пропавших родителей. Она была еще ребенком, когда они бесследно исчезли с места автокатастрофы. Расследуя тайны своего прошлого, Нам Джи-а находит необычного союзника и защитника в лице Ли Ёна.

Пентхаус

Шим Су Рён — богатая женщина с трагическим прошлым, ее муж — Джу Дан Тэ, успешный бизнесмен. Позже она узнает, что он скрывает от нее секрет. О Юн Хи родом из скромной семьи. У нее были плохие отношения с Чхон Со Джин, популярной певицей, чей отец является главой школы искусств Чонг А со средней школы. Они вступают в любовный треугольник с Ха Юн Чхолем. У всех из них большие амбиции и желания в отношении своих детей, и они сделают для них все.

Жизнь персонажей начинает рушиться, когда загадочная девушка по имени Мин Соль А падает насмерть во время вечеринки во «Дворце Геры». Пока жители небоскреба пытаются скрыть факт ее смерти на территории, они не могут не подозревать друг друга в убийстве.

Учебная группа

Юн Ка-мин – настоящий ботаник, всё время думающий об учёбе. С детства паренек ходил на бесчисленные курсы, занимался с репетитором, прилежно вел конспекты. Кажется, все старания должны с лихвой окупиться, но в реальности Юн Ка-мин – худший ученик школы, чей рейтинг успеваемости неумолимо падает.

Отчаявшись, герой решает перевестись в Техническую среднюю школу Юсон, которая могла бы дать шанс на поступление в университет. Но придя туда, Юн Ка-мин сталкивается с неприглядной правдой: это самое ужасное учебное заведение, где распоясавшиеся ученики больше заняты драками, чем подготовкой к экзаменам. И даже здесь усердный школьник получает самый низкий балл!

Тогда Юн Ка-мин решает сформировать учебную группу из одноклассников, чтобы вместе грызть гранит науки. Но у амбициозного плана есть противники, и, чтобы воплотить мечту в жизнь, ботанику придется дать отпор настоящим бандитам.

Этот парень — черный огненный дракон

2000-е годы. Будучи ученицей старшей школы, Су-чжон увлеклась онлайн-игрой, где встретила игрока с красивым ником «Чёрный огненный дракон». Новый друг помогал ей проходить уровни, однако скоро между ними возникло взаимное притяжение. Интернет-влюблённые решают познакомиться в реальности, но свидание становится сущей катастрофой! Красавчик из сети оказывается обычным неловким старшеклассником.

Спустя 16 лет повзрослевшая героиня сделала карьеру планировщика в крупном универмаге Ёнсон. Но её работу ждут серьёзные изменения: в магазине скоро появится новый руководитель стратегического планирования, которым является наследник компании. Каково удивление девушки, когда в Бан Чжу-ёне она узнает того самого паренька из старой онлайн-игры!

Еще раз прости

Джи Сон-и расстается с женихом прямо накануне свадьбы, чем огорошивает близких. Теперь, чтобы выплатить ипотеку для новобрачных, девушка берется за несколько работ.

Переехав в новый город, Сон-и решает притвориться замужней дамой во избежание вопросов и лишнего внимания. Но здесь она сталкивается Чхве Ха-на – энергичной работающей мамой, чье время расписано по минутам. Когда-то она была лучшей подругой Сон-и, но всё изменил досадный инцидент.

Увязнув в рабочей рутине, Джи Сон-и думает только о выплате долгов, но неожиданно втягивается в настоящий любовный треугольник.

Ресторан Хо

Эпоха королевства Чосон был известна огромным количеством правил и законов, несправедливо ограничивающих свободы людей. Это было не по вкусу либеральному мыслителю Хо Кюну, мечтающему построить общество, где каждый человек имел бы равные права независимо от своего статуса и происхождения.

За свои смелые идеи герой однажды отправляется в изгнание, а позже вообще оказывается на пороге смерти! Но неожиданно Хо Кюн не умирает, а переносится на 400 лет в будущее, попав в современный Сеул. Волею судьбы он становится здесь шеф-поваром ресторана, а также оказывается вовлечен в поимку загадочного убийцы.

Истинная красота

Лим Чжу-ген 18 лет и всю её жизнь она подвергалась нападкам за свою невзрачную внешность. В школе, дома девушке постоянно напоминали, что она «гадкий утенок». Желая решить эту проблему, девушка начинает открывать для себя искусство макияжа: часами смотрит обучающие видео, покупает нужную косметику.

Когда же наступило время перейти в новую школу, никто из одноклассников больше не назвал ее дурнушкой, ведь Чжу-ген с помощью макияжа стала настоящей красавицей! Всеобщее внимание и популярность очень льстит Чжу-ген, но косметика не решила её комплексов из-за внешности. Теперь девушка панически боится, что кто-то из новых друзей и знакомых узнает ее секрет.

Но именно так и происходит, когда самый популярный парень школы видит Чжу-ген без макияжа в местном магазинчике. В отличие от неё красавчик Ли Су-хо тяготится вниманием, предпочитая одиночество компании одноклассников. Такое необычное знакомство сближает двух героев, но станет ли это началом истории любви?

Хватай Сон Джэ и беги

Когда-то Им Соль хотела стать режиссёром, но отказалась от этой мечты, получив инвалидность. Из пучины отчаяния её вытащили песни Рю Сон Джэ. Вокалист популярной группы, кинозвезда и один из известнейших людей Кореи, Сон Джэ стал дорогим человеком лично для неё. Новость о его шокирующей смерти снова разрушила мир Им Соль. В прессе появились сведения, будто он покончил с собой. Но что бы ни случилось, его верная фанатка получает шанс это исправить! Вернувшись на пятнадцать лет назад, Им Соль оказывается в 2008 году. Ей снова девятнадцать, она совершенно здорова, и её ждёт судьбоносная встреча с юным Сон Джэ.

Фото © пресс-служба Иви