Лучшие фильмы об азартных играх

Азартные развлечения составляют важную часть мировой культуры. Ведь люди изобрели первые игры на везение задолго до начала нашей эры. Особенно ярко азарт и адреналин переносится на киноэкраны. Как в казино gold, герои выигрывают джекпот, либо теряют все. Представляем подборку наиболее интересных фильмов, повествующих об азартных развлечениях.

ТОП-5 наиболее азартных фильмов

Фильмов о казино, покере, рулетке и прочем гэмблинге — достаточно много. Здесь собраны самые известные, годами собирающие любовь поклонников.

1. Игра Молли (2017)

Фильм также получил известность как «Большая игра». История талантливой предпринимательницы Молли Блум, созданная по мотивам автобиографии. Бывшая лыжница из Колорадо, получив травму, пытается найти себя в неспортивном мире. Жизнь не ладится, пока Молли не начинает работать в казино. После чего девушка решает зарабатывать больше, наладив подпольную игру в покер на огромные ставки. Главную роль исполнила Джессика Честейн, которая в роли Молли воистину великолепна.

2. Одиннадцать друзей Оушена (2001)

Помните, чем началась знаменитая серия? В стартовой части обаятельный Оушен и сотоварищи собрались ограбить лучшее онлайн казино Вегаса. Именно с подобной целью Денни Оушен собирают свою пеструю компанию, стремящуюся к обогащению. Тема ограбления казино подарила фильм с едва ли не лучшим кастом в мире — Джордж Клуни, Бред Питт, Джулия Робертс, многие другие. А также несколько продолжений, в которых также нашлось место азартным играм.

3. Маверик (1994)

Отличный вестерн с Мелом Гибсоном, снятый по старому сериалу. Картежник Брэт Маверик желает поучаствовать в престижном покерном турнире. Для этого, Брэту необходимо собрать вступительный взнос — с собственных должников. По дороге, он знакомится с коллегой — очаровательной Аннабель (Джоди Фостер), которой также нужны 25 тысяч на взнос. Простейший способ их собрать — отнять у конкурента. Поэтому нас ждет множество приключений, шуток, горячего флирта между героями Гибсона и Фостер. Отличная авантюрная комедия для зрителей, ищущих веселья.

4. Казино (1995)

Не прошел мимо темы азартных игр легендарный Мартин Скорсезе. Режиссер снял любимых Роберта де Ниро, Джо Пеши в ролях воротил, поставленных мафией для раскрутки казино. Сперва кажется, что история расскажет о пути к успеху. Но постепенно она превращается в шекспировскую трагедию, в которой никто не уйдет без наказания.

5. Карты, деньги, два ствола (1998)

Куда без классики Гая Риччи — здесь карты заявлены даже в названии. По сюжету, герои фильма отчаянно стремятся заработать. Они занимают много денег, чтобы сыграть с мафиозным боссом — и проиграют. Теперь гангстеры-неудачники “торчат” не только собственным кредиторам, но и страшному Топору. Впереди — всего неделя, чтобы найти требуемые деньги, расплатившись с мафией.

Бонд, Джеймс Бонд

Отдельное место азартные развлечения занимают в серии фильмов о Джеймсе Бонде. Казино, рулетка, карточные игры — всегда считались признаком джентльмена в легендарной серии фильмов. И шпиона, конечно — ведь где составить сомнительные, но полезные знакомства, как не за карточным столом.

Особенно стоит вспомнить фильм «Казино Рояль» (2006). Здесь Джеймс Бонд (Дениел Крейг) отправляется на покерный турнир в вышеупомянутом казино. Цель шпиона — обыграть банкира Ле Шиффра, планирующего страшные преступления. Фильм не только повествует о настоящем азарте, как в онлайн cazinos Голд. Но скроен по лекалам отличного шпионского боевика, став одним из лучших в серии.

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