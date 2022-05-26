Лучшие любительские музыкальные группы выступят на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму

На фестивале «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа в Крыму, состоится финал «Репбазафолк-2022» – фестиваля непрофессиональных музыкальных коллективов. 17 августа десять лучших участников конкурса выступят на одной сцене с членами жюри: заслуженной артисткой России Ольгой Кормухиной и лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым.

«Таврида.АРТ» и «Репбазафолк» похожи тем, что мы даем шанс выступить на большой сцене талантливым и влюбленным в свое дело музыкантам. И если традиционно в нашем фестивале участвуют молодые профи, то в этом году мы откроем сцену фестиваля новой для нас аудитории – «взрослым» любительским коллективам», – рассказывает продюсер арт-кластера «Таврида» Анна Храмова.

В фестивале «Репбазафолк-2022» участвуют любительские группы, средний возраст участников которых более 35 лет, они исполняют авторские песни на русском языке в стиле фолк-рок. Проект дает возможность музыкальным коллективам получить репетиционную базу, пройти мастер-классы и быть услышанными аудиторией. В этом году гала-концерт победителей пройдет на фестивале «Таврида.АРТ». Стать участником «Репбазафолк-2022» и выступить вместе со звездами русского рока можно подав заявку на сайте repbazafest.ru.

Напомним, что регистрация участников на «Таврида.АРТ» открыта на сайте tavrida.art. Участие бесплатное.

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