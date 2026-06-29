Лучшие наставники Дальнего Востока соревнуются за выход в финал конкурса «Быть, а не казаться»

27 июня во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) стартовал третий полуфинал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Участниками масштабного события стали 200 представителей из всех регионов Дальневосточного федерального округа. Мероприятие реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и уже второй год подряд собирает рекордное количество заявок со всей страны — в 2026 году на конкурс поступило более 80 тысяч заявок из 89 регионов России.

Возраст участников полуфинала варьируется от 16 до 60 лет, что подчеркивает преемственность поколений в деле воспитания. Среди них — педагоги и студенты, профессиональные спасатели МЧС и представители некоммерческих организаций, а также ветераны специальной военной операции. Конкурсанты соревнуются в шести номинациях: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник», «Наставник на службе» и новой номинации 2026 года — «Быть примером».

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Лейла Зотова подчеркнула суть наставничества: «Развитие системы наставничества – это отдельное направление, которое сейчас получает большую поддержку на всех уровнях. Система наставничества, система лидеров мнений – это важный канал передачи наших традиционных ценностей, участники конкурса являются буквально проводниками ценностей».

Конкурс «Быть, а не казаться» в 2026 году вышел на новый уровень: в программе полуфинала, помимо традиционных оценочных собеседований, появилось тестирование по нейропрофилированию, каждый участник получит персональные рекомендации с оценкой сильных сторон и карьерных перспектив. Третий полуфинал в этом году впервые проходит на Дальнем Востоке, а всего состязания охватывают пять городов России: Тюмень, Красноярск, Владивосток, Волгоград и Суздаль. По итогам всех отборочных этапов в финал проекта, который состоится осенью 2026 года, выйдут 400 участников, из которых будут выбраны 106 победителей.

На церемонии открытия участников поприветствовал главный советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кавалер двух орденов Мужества, участник I потока программы «Время героев» Александр Урюпин: «За три года конкурс прошел путь от идеи до сформировавшейся системы с понятными критериями, сильной методикой и высоким уровнем участников. Но главное осталось неизменным: конкурс — это про ответственность. Наставник отвечает не только за свои слова и поступки, но и за тех, кто однажды выберет его своим примером».

Программа полуфинала насыщена практическими и образовательными блоками. Наставников ждут круговые собеседования с экспертной комиссией, а также командное решение практических кейсов, моделирующих реальные педагогические и управленческие ситуации. Для обмена опытом организованы консультационные встречи с федеральными экспертами.

Кроме того, участники посетят экскурсию по знаковым местам Владивостока, церемонию возложения цветов и примут участие в разработке предложений для Кодекса этики наставника — документа, который ляжет в основу профессиональной этики сообщества.

Дмитрий Степыко, заместитель руководителя Роспатриотцентра Росмолодёжи, подчеркнул: «Наш конкурс для людей и про людей. Он происходит благодаря людям. Прежде всего, тем людям, которые здесь сегодня. Конкурс дает возможность понять, в какой замечательной стране мы живем. Здесь нет границ возраста, профессии, и точно также нет границ в реализации своих возможностей. У каждого полуфинала свой характер, и мы ждем от Дальнего Востока ярких нестандартных решений».

Среди почётных гостей полуфинала также уполномоченный губернатора Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками СВО Алексей Ефимов, руководитель Агентства по делам молодежи Приморского края Роман Ковбас, директор филиала Центра «ВОИН» в Приморском крае Роман Осенев.

Кульминацией первого дня стало празднование Дня молодежи. Вместе с жителями Владивостока конкурсанты приняли участие в городском празднике на главной площади, посетили большой концерт, что позволило им не только проявить свои профессиональные качества, но и зарядиться энергией на все дни состязаний.