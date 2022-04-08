Лучшие отечественные мультфильмы последних десятилетий к Дню российской анимации

8 апреля в России празднуют день российской анимации. За последние десятилетия советские и российские режиссеры анимационного кино подарили зрителям много замечательных проектов, которые могут быть одинаково интересны как детям, так и взрослым. Онлайн-кинотеатр KION выбрал 7 занимательных мультфильмов, расположив их в обратном порядке — от современных мультяшных приключений к более старым, классическим анимационным проектам, которые уже успели полюбиться зрителям.

«Плюшевый Бум» (2021)

Ловкий вор Макс долгое время остается неуловимым. Однажды он решает похитить уникальный рубин и вывезти из страны для продажи. Но план идет наперекосяк — мало того, что плюшевый медведь, внутри которого спрятана драгоценность, попадает в магазин игрушек. Еще и рубин оказывается волшебным — благодаря его силе игрушки оживают! «Плюшевый Бум» — масштабный проект, полностью снятый в России силами ГК «Рики» и студии анимации «Петербург». Это амбассадоры отечественной анимации в новейшей истории нашей страны.

«Знаешь, мама, где я был» (2018)

Уникальный полнометражный мультфильм Левана Габриадзе, созданный в смешанной технике рисованной мультипликации и компьютерной перекладки (механика, когда героев делят на части и снимают покадрово их движения, перекладывая части тела). Картина посвящена Резо Габриадзе — известному художнику, сценаристу («Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза!») и директору Театра марионеток. Сюжет построен на основе детских воспоминаний и рисунков Резо, складывающихся в причудливую историю. Мультфильм — признание в любви художнику от близких людей.

«Смешарики. Начало» (2011)

Популярный одноименный мультсериал уже несколько лет показывал хорошие рейтинги на телевидении. Поэтому создание полнометражной анимации с любимыми героями юной аудитории было лишь вопросом времени. Проект «Смешарики. Начало» от ГК «Рики» стал анимационным долгостроем, работа над ним заняла 4 года. Это первый полнометражный мультфильм, сделанный в формате Full 3D и представленный на большом экране. По сюжету Смешарики в образах супергероев отправляются в современный мегаполис сражаться со злом.

«Карлик Нос» (2003)

Центральными персонажами отечественной анимации становились не только придуманные сценаристами герои, но и персонажи сказок и мифов. Студия «Мельница» и компания «СТВ» в начале 2000-х представила в российских кинотеатрах мультфильм по мотивам знаменитых произведений Вильгельма Гауфа – «Карлик Нос» и «Маленький Мук». Отважный Якоб, как и в оригинале, превращается в горбуна вследствие проклятья ведьмы. Но сын сапожника и зеленщицы разрушает злые чары — с помощью друзей и силы и любви. «Карлик Нос» стал первым российским мультфильмов, который вышел в прокат в России.

«Чудовище» (1990)

В «лихие» 90-е анимация, как и русское кино в принципе, пребывало в застое. О прокате речи не шло, поэтому анимация перешла в короткометражный формат — так можно было делать ее дешевле и быстрее. Впрочем, качественные истории по-прежнему встречались. Одной из них стала «Чудовище» — добрый и немного грустный мультфильм о людях, которые не похожи на большинство. За 9,5 минут режиссер и художник Евгения Нитылкина рисует образ «чудовища», живущего в коммунальной квартире, который доставляет соседям массу неудобств. Анимация основана на одноименном рассказе Нины Катерли.

«Шиворот-навыворот» (1981)

Короткометражный мультфильм художника и режиссера Натана Лернера («Кот, который умел петь», «Слон и пеночка») — не то этюд, не то юмореска. История о том, что у маленьких чертей все не как у людей, а прямо наоборот, т.е. шиворот-навыворот. Главным героем становится чертенок № 13 (отсылка понятно на что), который пытается сделать домашнее задание, но вместо этого лишь терпит серию неудач, параллельно с этим доводя до нервного срыва своих родителей. Сценарий анимационной ленты написал Борис Ларин — детский писатель, сценарист «Малыша и Карлсона».

«Стальное колечко» (1979)

Фантастическая советская анимация о том, что чудеса все-таки сбываются. Режиссер и художник Леонид Бердичевский («Город на Кавказе», «Цирк зверей») взялся за мультфильм по мотивам одноименной сказки Константина Паустовского, а на озвучку короткометражной элегии пригласил режиссера Ролана Быкова («Чучело», «Айболит-66»). Получилась трогательная сказка о детском восприятии окружающего мира. Через призму волшебства история пробуждает веру в детскую, кристальную чистоту, заставляет верить и мечтать о чем-то несбыточном.

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