Лучшие романы об азартных играх и игроках

Азартные игры привлекают людей с зарождения цивилизации. Кому-то нравится играть самостоятельно. Другие - наблюдают за игрой.

Не удивительно, что интерес к азарту щедро отражен в литературе, кино. Советуем, какие самые интересные книги можно почитать об азартных развлечениях, казино, игрокам, больших выигрышах. Даже если вы не готовы зайти в клуб Лев и сыграть - испытать азарт игрока можно, прочтя книгу.

Классическая литература

Классики становятся классиками, попадая в учебники. Следующим поколениям кажется, что писатели с рождения имели тот приличный, порядком пафосный вид, в котором изображаются на портретах, скульптурах.

В реальности, многие классики были теми ещё любителями развлечений. Среди российской аристократии азартные игры были в ходу - Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Лев Толстой были заядлыми картёжниками. Достоевский же вовсе страдал от игромании. Тем более, денег у Фёдора Михайловича не хватало, как и громкого титула, позволяющего занять финансы. По сегодняшним стандартам, Достоевского заблокировали бы большинство онлайн казино.

Однако, не все гениальные игроманы писали о своих пристрастиях. Классики оставили потомкам такие литературные шедевры об азартных играх:

«Пиковая дама», Александр Пушкин. Германн, рассудительный молодой человек, узнаёт от призрака таинственной графини секрет гарантированных карточных выигрышей. Призрак также ставит юноше условие, которое следует выполнить за раскрытие секрета - женитьба на воспитаннице графини. Как можно догадаться, Германн не выполняет условие - что оборачивается для молодого человека фатальным проигрышем, безумием «Игрок», Федор Достоевский. Роман во многом основан на собственном опыте Федора Михайловича в азартных играх. «Игрок» был написан в неимоверно короткие сроки, чтобы погасить собственные игорные долги писателя. Главный герой - Алексей Иванович - приезжает с друзьями в вымышленный немецкий город Рулетенберг. Здесь он вовлекается в азартные игры, мечтая раздобыть деньги для помощи возлюбленной. Однако, результатом становится иссушающая зависимость героя от рулетки. В финале раскрывается, что любовь Алексея Ивановича была взаимной - но, предаваясь азартным играм, герой упустил возможность счастья. «Двадцать четыре часа из жизни женщины», Стефан Цвейг. Наверное, идеальное отражение того факта, что невозможно излечить лудомана против воли. Рассказ повествует о женщине, пытающейся спасти привлекательного юношу от азартной зависимости. Однако, возлюбленный героини отказывается бросить игры, как только получает необходимых для казино деньги.

И современные книги

Однако, не только классики интересовались азартом. Современники легко дадут фору. Тем более, сегодня играть в Lev онлайн проще, чем когда-либо.

«Таверна трёх обезьян», Хуан Бас. Сборник из 14 рассказов, каждый из которых повествует о покере. Автор проводит любопытные параллели между покером и жизнью, остросюжетное развитие новел надолго увлекает читателя. «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», Хантер С. Томпсон. Знаменитый роман американского журналиста, повествующий об азартных играх, наркотиках, измененном сознании. Два героя, журналист Рауль, его адвокат, едут в Лас-Вегас на знаменитую гонку. Однако, дурь, азартные игры быстро застилают в их головах всю остальную жизнь. «Казино Рояль», Ян Флеминг. Куда же без известнейшего романа о приключениях Джеймса Бонда! Чтобы разоблачить коварнейшего Ле Шиффра, шпион-джентльмен должен обыграть его в баккара. Напряжение за карточным столом в книге не хуже, нежели во время горячих погонь!

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