Луиза Минцаева, Анна Чугаева и Алексей Мазур представят изысканную программу для флейты, альта и арфы в «Зарядье»

19 февраля в 15:00 в Новом концертном пространстве Зарядье поклонников камерной музыки ждет второй концерт из цикла «Солисты МГАСО». Солисты Луиза Минцаева, Анна Чугаева и Алексей Мазур представят изысканную программу для трио - флейты, альта и арфы.

В программе прозвучат два произведения начала XX века - «Элегическое трио» Арнольда Бакса и «Соната для флейты, альта и арфы» Клода Дебюсси, эталон авангарда 1980-х – «Сад радости и печали» Софьи Губайдулиной, а также состоится российская премьера трио «Эффект Доплера» современного американского композитора Эдриенн Альберт.

Чудесное звучание арфы привлекало слушателей с глубокой древности. Состав трио флейта, альт и арфа можно назвать каноническим: таковым его сделал апологет музыкального импрессионизма Клод Дебюсси, написавший в 1915 г. «Сонату для флейты, альта и арфы», которая прозвучит в Зарядье. Многие мировые композиторы впоследствии с удовольствием писали трио для этого состава.

«Соната» Дебюсси – очень светлый опус, она богата разнообразными красками. Поразительно как они сочетаются между собой. Дебюсси удалось создать что-то подобное эмоциональному взрыву – в «Сонате» гармонично переливаются краски невероятной радости, легкости и томная меланхолия. «Соната» слушается на одном дыхании. Сам Дебюсси говорил о своем творении: «Я не могу сказать, следует ли смеяться или плакать под эту музыку... может быть и то, и другое одновременно – так в сонате все переплетено. Сочетание тембров, которое изначально нашел Дебюсси для «Сонаты», великолепно раскрывает многогранность камерной музыки, ее красочные нюансы. Композиторам интересно сочинять музыку для этого состава: легкое, нежное, воздушное звучание флейты, глубокий смычковый тембр альта, и звучание арфы, которая сама по себе очень многогранна. Арфа выступает эквивалентом фортепиано в классическом трио, но благодаря своим акустическим особенностям, именно арфа делает музыку более волшебной и исполненной мистики. Каждый инструмент этого состава ценен, каждый привносит свою определенную нотку красоты. Я очень надеюсь, что на концерте получится передать всю многогранность и палитру красок, которые есть в этой программе. Мы подобрали произведения, которые максимально сочетаются между собой с точки зрения эстетических и философских взглядов. Я не могу сказать, которое из произведений мне ближе. Это - разные планеты, каждая прекрасна по-своему, я искренне люблю каждое из выбранных произведений», – говорит Луиза Минцаева.

Слава «Сонаты» Дебюсси достигла и «туманного Альбиона», где в 1916 г. Арнольд Бакс написал «Элегическое трио». Хотя произведение посвящено друзьям композитора, отправившимся в мир иной, в трио нет и тени траура или горя: это - светлая, элегантная музыка.

Софья Губайдулина написала «Сад радости и печали» в 1980 г. по просьбе активно концертирующей арфистки Ирины Коткиной. В тот момент композитор читала две книги, полярные по настроению – стихи Франциска Танцера и лирику армянского поэта Саят-Нова. В сознании композитора к ним причудливо присоединилось стихотворение Марины Цветаевой «Сад», давшее название будущему произведению. У Губайдулиной возникла идея написать трио, играя с дуалистическими идеями «Восток-Запад», «радость-печаль». В самом названии «Сад радости и печали» скрыта поэтика: трио Губайдулиной дает огромную почву для философских размышлений. «Сад» Губайдулиной получился очаровательным и при этом – очень глубоким, эмоционально двойственным, как и «Соната» Дебюсси и «Трио» Бакса.

В финале концерта 19 февраля пройдет российская премьера сочинения «Эффект Доплера» современного американского композитора Эдриенн Альберт. Этот небольшой, но очень яркий опус стоит на стыке музыки и технологий, и вдохновлен физическим явлением, открытым австрийским ученым Кристианом Доплером в середине XIX в.

Лауреат многочисленных наград Эдриенн Альберт – одна из наиболее ярких женщин-композиторов современности, автор камерных, хоровых, вокальных и симфонических произведений, известна не только на своей родине в США, но и в мировом масштабе. Эдриенн начала свою карьеру с вокала и исполняла сочинения Игоря Стравинского, Леонарда Бернстайна, Филиппа Гласса, Гюнтера Шуллера. Когда Альберт начала сочинять собственную музыку, ее поддержали ведущие мировые объединения композиторов, фонды искусств и музыкальные академии. «Эффект Доплера» – одно из самых популярных и наиболее часто исполняемых произведений Альберт, которое изначально было написано для флейты, альта и арфы, а ныне существует еще в полутора десятках переложений для других составов инструментов.

При исполнении камерной музыки в Новом концертном пространстве Зарядье слышны малейшие нюансы, а музыкантов и слушателей разделяет минимальное расстояние. Серия «Солисты МГАСО» предназначена как для искушённых слушателей, так и для тех, кто только делает первые шаги в знакомстве с удивительным миром музыки. Цены на билеты цикла «Солисты МГАСО» демократичные: их может позволить себе каждый меломан.

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