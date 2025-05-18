«Луна-луна»: TO-MÁ подарила вторую жизнь песне 1980-х

Легендарный советский хит «Луна-луна» обрел новую форму и звучание: магический голос TO-MÁ, которая вновь удивляет своим неординарным подходом к творчеству, уносит слушателей в мир красоты и света.
«Сегодня как никогда актуальны строки: «Нам часто в жизни не хватает друзей и доброты» потрясающего поэта-песенника Михаила Шаброва. Работа над новой версией песни велась нами несколько лет. Очень важно было сохранить невероятную атмосферу, которая была заложена в оригинальном произведении, и при этом сделать ее понятной новому поколению. Я с большим трепетом и глубоким уважением к авторам представляю вам эту премьеру», — комментирует свою работу TO-MÁ.