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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Luna – SOPRANO «разрешили» каждой девушке быть собой

editor
By editor
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luna soprano

Что хочет женщина? Ответ на этот вопрос в новой песне и клипе арт-группы SOPRANO. Вдохновляющая премьера от самого красивого вокального проекта.

В героине песни каждая узнает себя – современная, активная, независимая и дерзкая девушка, та, которая старается успеть в этой жизни всё. Но даже она – нацеленная на успех и живущая по графику – иногда может быть спонтанной. Моменты – то, что ценно каждой девушке, когда ты танцуешь до утра, встречаешься с подругами или остаёшься наедине с собой, когда ты по-настоящему счастлива.

Luna – лейтмотив состояния свободы каждой девушки – песня с испанским колоритом, дополненная речитативом – что-то совершенно новое в творчестве SOPRANO и в то же время их абсолютная стихия и энергия. Видео на новую песню как возможность оказаться в компании прекрасных солисток, вернуться в лето, почувствовать вайб ночной Москвы, страсть и ритм танца.

SOPRANO: «Наша Luna – напоминание каждой девушке, что жизнь прекрасна так, что захватывает дух. Мы можем разрешить себе эти эмоции, мы этого действительно достойны».

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