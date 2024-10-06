Luna – SOPRANO «разрешили» каждой девушке быть собой

Что хочет женщина? Ответ на этот вопрос в новой песне и клипе арт-группы SOPRANO. Вдохновляющая премьера от самого красивого вокального проекта.

В героине песни каждая узнает себя – современная, активная, независимая и дерзкая девушка, та, которая старается успеть в этой жизни всё. Но даже она – нацеленная на успех и живущая по графику – иногда может быть спонтанной. Моменты – то, что ценно каждой девушке, когда ты танцуешь до утра, встречаешься с подругами или остаёшься наедине с собой, когда ты по-настоящему счастлива.

Luna – лейтмотив состояния свободы каждой девушки – песня с испанским колоритом, дополненная речитативом – что-то совершенно новое в творчестве SOPRANO и в то же время их абсолютная стихия и энергия. Видео на новую песню как возможность оказаться в компании прекрасных солисток, вернуться в лето, почувствовать вайб ночной Москвы, страсть и ритм танца.

SOPRANO: «Наша Luna – напоминание каждой девушке, что жизнь прекрасна так, что захватывает дух. Мы можем разрешить себе эти эмоции, мы этого действительно достойны».