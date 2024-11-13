Ляля Алексакова выпустила новую песню «Конь-огонь»

Ляля, уроженка города Владивостока Приморского края, готовится к сольному концерту — туру, который начнётся во Владивостоке в 2025 году. Концертный тур пройдёт в городах: Владивосток, Уссурийск, Находка, Хабаровск, Чита, Комсомольске-на-Амуре и закончится в городе Москва. Команда Ляли работает над созданием яркой и разнообразной программы выступления. Недавно родилась необыкновенно красивая и душевная песня «Конь-огонь».

Песня была написана совершенно спонтанно, когда Миша Комаров, певец и композитор, представил Ляле новую аранжировку и музыку для этой песни с совершенно другим текстом. Услышав эту музыку, певица уловила цыганские мотивы у этой необычной песни. По крови Ляля имеет одну из ветвей цыганского происхождения. Иногда она выражает это в своем творчестве, например, в песне «Из Владивостока» есть слова «Не гадаю я на картах…» и т.д. Так и песня «Конь-огонь» имеет цыганский характер. Чтобы это понять, нужно услышать, как в ней соединяются слова и музыка. Начало песни: «Забудь о том, что было до…, Как раскрывается цветок, раскроет чары сердце и никуда не деться ….» очень напоминает цыганскую культуру.

Песня звучит, как рассказанная история: «Сегодня я тебе спою и душу заберу твою…» — это про всех певцов, которые любят свое творчество, жизнь такую, какая она есть, и напоминают о простых ценностях этого мира: любви, творчестве, природе… «..Туда, где танцы и закат и не верну уже назад, Плыви по зову сердца, ведь никуда не деться…».

На обложке песни изображен черный пегас с огненным хвостом, красивый и мощный. Такой сильный, что может действительно унести в прекрасные места, где есть место мечтам. Он изображен таким реалистичным, огненным, и кажется, что пыль из-под копыт летит. Да, конечно, чёрных пегасов не бывает, скажите вы. Пегасы «бывают» только белые. «Мы с Андреем хотели изобразить именно черного пегаса. В нашем воображении образ сказочного пегаса именно такой», — комментирует Ляля. «Таких не видел мир – Конь-огонь!». Настолько восхитительный и необыкновенный конь, что даже в придуманном мире пегасов он единственный»

Песня раскрывает нам отношение к жизни: и она прекрасна. Хочется любить – люби, хочется танцевать — танцуй. Слушая этот сингл – душа поет и возникает желание мечтать, воплощать, вдохновляться. Песня об открытости миру: «Что хочешь — то и забирай, перед тобой открыт весь рай…». Перед человеком открыт весь мир и можно осуществить любое желание, если оно истинное. Надеюсь, песня придется каждому по вкусу.

«Это очень необычная песня, в ней переплетаются восточные мотивы и сказочные образы. Эти и песня и саундтрек к сказке. Моей задачей было передать это сказочное настроение. Думаю получилось», — поделился Миша Комаров.

Фотограф, видеооператор певицы – Андрей Михайлов: «Мы начинали съёмку клипа «Конь-Огонь» в прошлом году. Но кадры оказались не теми, что мы видели в душе. Поэтому клипа пока нет на песню «Конь-огонь». Несколько фото мы опубликовываем в статье, из первых съёмок. Романтичный красивый образ Ляли. Почему не состоялся клип? Мы хотим для данного произведения искусства видеть в кадре шикарного коня породы Фриз, или как его еще называют «Чёрная жемчужина». Без волшебного красивого коня невозможна ни обложка, ни клип. Когда вы услышите песню, вы поймёте».

Ляля: «Да, действительно, мы пытались снять клип во Приморском крае, попросили дать нам коня по имени Тим. Тим был харизматичен и абсолютно раскован. Но, к сожалению, съёмки не получились такими, как хотелось бы нам. В дальнейшем мы планируем съёмки в Москве.

В концертном туре певицы она будет исполнена в качестве жгучей и страстной постановки. Это нужно обязательно увидеть своими глазами. Ближайший концерт состоится во Владивостоке 1 марта 2025 года.

Кроме того, идет грандиозная подготовка к концерту. На сцену выйдут новые артисты помимо Ляли.

«Я всегда считаю, что нужно открывать окна новому свежему бризу. Очень много людей помогали и помогают мне в осуществлении моих мечт. Я считаю, что у меня есть возможность в круговорот добра во вселенной вложить свои действия. Я своими силами и своей известностью готова представлять миру новых талантов, новых артистов. Я готова делиться с ними песнями, танцами, знаниями, аранжировщиками и создавать прекрасный материал», — говорит певица.

Концертный тур начнётся из Владивостока. Команда с удовольствием порадует собой своих близких соседей: Уссурийск, Хабаровск, Читу, Комсомольск.

– Почему именно эти города?

Ляля: «Я очень люблю эти города, с каждым из них связана часть моей жизни, старт приятнее начинать с родных мест. В Уссурийске я прожила часть своей жизни вместе с родителями, я знаю каждую аллею в Уссурийске. Иногда я приезжаю просто погулять по городу Уссурийску. В Хабаровске училась моя мама. В моем детстве мы часто останавливались по пути в Комсомольск, в Хабаровске, чтобы поесть мороженое. Для меня это очень сильные воспоминания. В Комсомольске живёт моя бабушка и мой дядя. В Чите мы снимали клип «Кто-то рядом». Посмотрев, наш клип, вы, дорогие читатели тоже захотите съездить в Читу. Клип снимался в Чарских песках, у подножья Кодара. М делаем яркую красочную программу тура: будут ростовые куклы, танцевальные постановки, новые песни. Будет, всё что нужно для души и хорошего настроения.

Обложку для песни «Конь-огонь» на Яндекс музыке создала команда Ляли Алексаковой. Аранжировка и музыка — Миша Комаров, слова Ляли Алексаковой.