Ляма представил новый трек «Незя»

Артист Ляма представил свой новый сингл «Незя». Эта песня — глубокая и эмоциональная история о том, как сильная тяга между парнем и девушкой сталкивается с непреодолимыми преградами.

«Главный герой моего трека испытывает сильное влечение к девушке, но по ряду причин вынужден держать дистанцию. Он осознает, что эта страсть может привести к неприятным последствиям, и поэтому решает отстраниться. В то время как девушка, полная надежд и стремлений, пытается преодолеть его барьеры и добиться взаимности», — рассказал артист.

Трек «Незя» — это отражение внутренней борьбы, когда сердце тянет к человеку, а разум говорит «нет». Ляма мастерски передает эту сложную динамику через свои тексты и мелодии, создавая атмосферу, в которой каждый сможет узнать себя.

Ляма является участником лейбла Степы NLO «ЭПОХА», а так же недавно выпустил дуэт с Бьянкой и выступил саундпродюсером в ее трех новых песнях, что подтверждает его многогранный талант и стремление к экспериментам в музыке.