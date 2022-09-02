Любимые песни о Москве ко Дню города: Алексей Рыбников представляет концерт с участием звезд «Голоса»!

Лучшие песни о Москве, любимые несколькими поколениями, прозвучат для всех желающих 10 сентября на праздничном концерте «Москва-Ревю» в честь Дня города. Мероприятие пройдет на площадке Московского театрально-концертного объединения («Градский Холл»), которое возглавляет композитор Алексей Рыбников.

Концерт «Москва-Ревю» – первое событие, которое объединит на одной сцене солистов двух коллективов, МТКМО «Градский Холл» и Творческой Мастерской Алексея Рыбникова.

В программе вечера – любимые хиты в исполнении талантливых артистов, участников и победителей проекта «Голос»: Александры Воробьевой, Никиты и Александра Поздняковых, Полины Конкиной, Евгении Благовой, Софьи Онопченко, Андрея Лефлера, Селима и Светланы Сыропятовой в сопровождении оркестра «Искусство музыки». «Московские окна», «Чистые пруды», «Александра-Александра», «Лучший город Земли» – в программу вошли самые разные, но одинаково узнаваемые и по-настоящему легендарные песни о столице.

«У нас все песни будут добрые, позитивные, о любви к нашему дорогому городу, – рассказывает режиссер-постановщик концерта Александр Рыхлов. – Мы отобрали материал, который живет уже не один десяток лет и имеет право прожить еще дольше. Все музыкальные композиции будут о Москве, для Москвы и с бесконечной любовью к москвичам».

Концерт «Москва-Ревю» состоится 10 сентября в 19.00.

Где? Москва, ул. Коровий Вал, д. 3, стр. 1, «Градский Холл».

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