Любимые с детства песни в новом звучании: в Москве состоится концерт, посвященный поэту Леониду Дербеневу

Резиденты арт-кластера «Таврида» вместе с детьми из проекта «Большая перемена» и джазовым ансамблем Академии джаза Игоря Бутмана проведут музыкальный вечер «Есть только миг». Концерт, посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева, пройдет 19 декабря в фудмолле «ДЕПО Москва» и станет частью программы «Тавриды.АРТ» в Москве.

Песни на стихи Леонида Дербенева стали вневременными шлягерами и настоящим национальным достоянием. На счету поэта более 2500 песен, большинство из которых стали народными хитами: «Есть только миг», «Все могут короли», «Остров невезения», «Гадалка», «Куда уходит детство» и многие другие.

Молодые музыканты исполнят популярные песни, написанные на стихи Леонида Дербенева: «Звенит январская вьюга», «Три белых коня», «Этот мир придуман не нами» и другие. Программу концерта дополнят стихи поэта, озвученные Константином Хабенским, Владимиром Машковым, Виктором Добронравовым, MANIZHA и другим известными артистами.

«Наш музыкальный вечер – это взгляд в прошлое с устремлением в будущее. Зрители услышат знакомые и любимые с детства песни в новых аранжировках, — рассказывает о готовящейся программе музыкальный продюсер проекта Павел Воробьев, мастер арт-кластера «Таврида», композитор, музыкант и основатель музыкального сообщества «Энтузиаст». — Всей нашей команде очень важно, чтобы проект оказался интересен и зрителям, и самим артистам. Поэтому некоторые резиденты выступают в роли не только вокалистов, но и саунд-продюсеров и наставников. Например, дуэт Nansi&Sidorov самостоятельно пишет аранжировки к композиции, с которой будет выступать. А наши резиденты Азат Хазимуратов и Евгений Дрёмин помогают другим артистам создать актуальный саунд для их номеров».

На сцене «ДЕПО Москва» выступят молодые музыканты – резиденты арт-кластера, победители отборов кастинг-платформы «Тавриды.АРТ», в числе которых талантливые дети – финалисты конкурса «Большая перемена». «Ребята из «Большой перемены» показывают себя как настоящие молодые профессионалы! Мы уже вовсю репетируем, чтобы показать всем как стильно и современно может звучать советская классика!», – комментирует Павел.

К музыкантам присоединятся пианист и вокалист Олег Аккуратов и джазовый ансамбль под руководством Павла Овчинникова, первого заместителя директора Академии джаза Игоря Бутмана и куратора арт-школы джазовой музыки, которая проходит в рамках образовательных заездов арт-кластера «Таврида». Несколько аранжировок песен концертной программы будут подготовлены совместно с Академией джаза.

«Я впервые участвую в таком масштабном проекте, посвященном выдающемуся музыканту. Мне очень близко творчество Леонида Петровича – оно ассоциируется с моим детством. Я росла на песнях, к которым он написал стихи, и в восторге от того, какой это был талантливый человек! – говорит об участии в музыкальном вечере певица, резидент «Тавриды.АРТ» Zhoselina. – Хочу, чтобы все получили настоящее удовольствие от этого концерта. И, конечно, хочу сделать все профессионально и запомниться зрителям: передать аудитории свой посыл, но при этом сохранить оригинальную задумку автора». Вместе с резидентами Марком Безродновым и Диором она исполнит песню «Маруся».

Зрители концерта также смогут принять участие в гастрономических мастер-классах на площадке фудмолла «ДЕПО Москва».

Вход на мероприятие – свободный при соблюдении масочного режима. При этом зрителям будет необходимо пройти предварительную регистрацию в мобильном приложении «Таврида» (в AppStore или GooglePlay). Там же доступна информация о других ключевых событиях дней «Тавриды.АРТ» в Москве: вручении премии «Легенды Тавриды», шоу резидентов, концерте симфонического оркестра и модном показе брендов резидентов проекта.

Трансляции событии пройдут в официальных сообществах арт-кластера «Таврида» во ВКонтакте, Одноклассниках и RUTUBE.

Дни «Тавриды.АРТ» в Москве проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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