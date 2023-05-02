Любимый бренд Ольги Серябкиной «NVDEN’ BRAND» устроил яркую презентацию в ГУМе

27 апреля один из любимых брендов одежды Ольги Серябкиной NVDEN’ BRAND» представил новую коллекцию одежды в самом центре столицы. Яркий перфоманс прошел в ГУМе в пространстве «Секция». Поддержать основателей бренда Марию Журавлеву - дочь владельца сети ресторанов «Кофемания», стилиста Аню Флавлесса и Богдана Гимальдинова пришли друзья, а также солистка группы 5sta Family Лоя, певица и телеведущая PushNova, певица MARGO, звездные стилисты LovaLova и Дмитрий Волков, модель Катя Голден, блогер Никита Лол, певица Аня Белан и многие другие.

Лоя

Катя Голден

Мария и Аня давно дружат и работают вместе, но идея о создании бренда одежды пришла в марте прошлого года. Признаются, им просто нечего было носить, вся одежда наскучила. «Давай сделаем что-то свое?», – именно с этой фразы и началась история «NVDEN’ BRAND». У Марии и Ани одинаковый вкус в плане одежды, поэтому сразу случился мэтч. Всё вышло очень быстро и просто, в очередной раз подтверждая, что самые гениальные идеи рождаются спонтанно!

«Мотивация была давно. Примерно мы знали, чего хотим, чего не хватает нам в луках с Машей. Решили делать что-то новое и экспериментировать. Идея – хочется выделяться на фоне других брендов, делать что-то новое и необычное, но при этом, чтобы вещи были носибельными», - рассказала Аня Флавлесса.

Владельцы «NVDEN’ BRAND» считают, что конкурентов у них нет, ведь каждый бренд делает что-то свое, у каждого есть своя изюминка и свое сердце. В их случае это клетчатая рубашка с необработанными краями. В нарядах «NVDEN’ BRAND» уже красуются певица Ольга Серябкина, модель и жена Мота Мария Мельникова, модель Катя Голден и другие.

«Наши вещи подходят как и молодым девчонкам, так и девушкам постарше. Наш стиль – агрессивная классика. Например, штаны-карго уже классика, но мы сочетаем их с топом в виде лифа – получается смелый образ с изюминкой», - поделилась Мария Журавлева.

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