Любовь Аксенова, Равшана Куркова, Саша Бортич и другие звезды встретили День рождения онлайн-кинотеатра «КИОН»

Онлайн-кинотеатр «КИОН» масштабно отметил пятилетие со дня запуска, а также год с момента объединения трех платформ — онлайн-кинотеатра «КИОН», стриминга «КИОН Музыка» и книжного сервиса «КИОН Строки» — в единый кластер «КИОН» (входит в медиахолдинг ON Медиа) 21 апреля в Театре на Цветном.

Торжественный старт мероприятию дала генеральный директор ON Медиа Софья Митрофанова. Генеральный директор кластера «КИОН» Алексей Иванов подвел итоги пятилетия, впервые раскрыв аудиторные показатели по трем сервисам. Амбициозными планами по созданию новых проектов и продолжений уже полюбившихся тайтлов поделились директор по производству оригинального контента онлайн-кинотеатра «КИОН» Максим Филатов и креативный директор онлайн-кинотеатра «КИОН» Илья Бурец.

Среди гостей были: Любовь Аксенова, Равшана Куркова, Аглая Тарасова, Александра Бортич, Екатерина Волкова, Лиза Моряк и Сарик Андреасян, Максим Матвеев, Марина Александрова, Дмитрий Чеботарев, Нино Нинидзе, Григорий Верник и Полина Гухман, Елена Подкаминская, Анна Снаткина, Наталья Рудова, Глафира Тарханова, Светлана Бондарчук с Сергеем Харченко, Софья Синицына, Алексей Учитель, Таисья Калинина и Тимофей Кочнев, Анастасия Уколова, Валерия Астапова, Сергей Горошко, Денис Шведов и Александра Розовская, Макар Хлебников, Елизавета Ищенко, Нонна Гришаева, Яна Чурикова, Саша Савельева, Егор Дружинин, Тимур Родригез и Катя Кабак, Мигель, Тося Чайкина, Lida с супругой и многие другие.