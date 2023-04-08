Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Юрий Чурсин на светской премьере сериала «Жить жизнь»

Премьера «Жить жизнь» в эту пятницу в «Художественном» собрала не только актеров и создателей сериала, звезд, блогеров и журналистов, но и трех неузнаваемых гостей. С перформанс-манифестом на тему нездоровых взаимоотношений на светском вечере появился актер сериала Даниил Воробьев. На красную дорожку он вышел с пакетом «Манипулятор» на голове, кто скрывался под масками «Абьюзера» и «Газлайтера» осталось неизвестно.

Онлайн-премьера проекта с теглайном «сериал-манипуляция» состоится через неделю, 13 апреля на START. «Жить жизнь» станет 100-й оригинальной премьерой онлайн-кинотеатра. Поздравить START и представить сериал на сцену «Художественного» вышли шоураннеры Ирина Сосновая и Дарья Мороз, режиссер Артем Аксененко, актеры Любовь Аксенова, Роман Васильев, Юрий Чурсин, Даниил Воробьев, Владислав Ценев, Игорь Гордин, Юлия Джулай и Анастасия Крылова.

Гостями вечера стали Алена Михайлова, Сергей Горошко, Анастасия Тодореску (скоро ее можно будет увидеть в главной роли нового детективного сериала START «Кошка»), Наталья Подольская, Алена Водонаева, Алексей Жидковский, Юлия и Маруся Бордовских, Анар, Лиза Шакира, Валя Ляпина, Полина Цыганова, Анна Котова, Анастасия Микульчина, Денис Котов, Владимир Гарцунов, Максим Сапрыкин, Саша Новиков, Марина Доможирова (актриса сериала «Престиж», который также выйдет на START), Антон Артемьев (исполнил главную роль в проекте START «АльфаРомео») и другие.

В основу нового сериала от создателей культовых «Содержанок» лег бестселлер писателя и бизнес-аналитика Анны Богинской, который исследует тему проникающих в любые типы взаимоотношений манипуляций и зависимость от них.

По сюжету в центре истории — 30-летняя Аня (Любовь Аксенова), образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

Фото – онлайн-кинотеатр START

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