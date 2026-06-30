Любовь, фэнтези и попаданцы: что читают россияне в отпусках

Отпуска, дачи, поезда и пляжи — россияне массово переключились на цифровые книги. И выбирают отнюдь не деловую литературу: в топе — любовь, фэнтези и приключения. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и книжного сервиса Литрес, изучив поведение читателей в летний сезон.

Главная движущая сила этого бума — женщины. Именно они составляют больше половины всех посетителей книжных платформ и обеспечивают 55% трафика. Мужчины, увы, в хвосте.

Самый активный читательский возраст — от 35 до 44 лет: эта группа даёт 37% пользователей. Немного отстают люди 45–54 лет (26%) и молодёжь 25–34 лет (14%). А вот зумеры 18–24 лет почти не интересуются книжными сайтами — всего 5%. Похоже, экран смартфона у них занят другим контентом.

География чтения тоже любопытна. Помимо Москвы и Питера, в топ самых книголюбящих регионов вошли Самарская и Свердловская области, Красноярский край. Активно «пролистывают» страницы и на сайтах книжных магазинов в Югре, Приморье, Хабаровском крае, Новосибирской и Кемеровской областях. Кстати, абоненты МегаФона могут не искать книги по всему интернету — сервис «МегаКниги» даёт доступ к гигантской библиотеке на специальных условиях, хоть читай, хоть слушай.

По данным Литрес, лидеры продаж — любовные романы, фэнтези и книги про попаданцев. Средний чек колеблется от 205 до 262 рублей за экземпляр. Дороже всего книги обходятся жителям столиц и Ненецкого АО — там цены на максимуме.

А теперь — хит-парад июня. В топ попали: любовные драмы Анны Джейн («По осколкам твоего сердца» и «Твое сердце будет разбито»), «Копия Веры» Кати Качур, научно-фантастический боевик Макса Глебова «Шёпот вакуума – 2», а также культовый нон-фикшн Джеймса Клира «Атомные привычки». Эта книга — напоминание: чтобы изменить жизнь, не нужны сверхусилия, достаточно маленьких ежедневных шагов. И это, похоже, отлично заходит читателям в любой сезон.