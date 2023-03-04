«Любовь»: Фестиваль индийского кино в России!

С 7 по 12 марта в 21 городе России пройдет Фестиваль индийского кино «Любовь», в течение которого зрители смогут посмотреть семь лучших романтических фильмов от лучших индийских кинематографистов. Такой романтичный весенний подарок российским женщинам подготовили продюсерская компания «Индиан Филмз» и сеть кинотеатров «Синема Парк и Формула Кино».

Программа фестиваля включила в себя как классику индийского кино («Девдас», «И в печали, и в радости», «Все в жизни бывает»), так и ее главные хиты последних лет («Баджирао и Мастани», «Рам и Лила», «Слепая любовь»), и даже одну громкую новинку.

Одновременно со стартом проката в Индии в рамках фестиваля состоится премьера мелодрамы «Лжецы» режиссера Лува Ранджа. Главные роли в фильме исполнили популярная актриса Шраддха Капур и один из самых высокооплачиваемых актеров Индии, внук популярного в СССР Радж Капура, Ранбир Капур.

СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ / FANAA

Фильм «Слепая любовь» – это тот самый неповторимый Болливуд, о котором вам рассказывали. Романтика, накал страстей, задающие тон всему происходящему музыка и танцы и, конечно же, прекрасные виды Дели. Запутанная история любви незрячей девушки Зуни и весельчака Рехана, полная страсти, опасностей и неожиданных сюжетных поворотов. Отдельного внимания заслуживает актерский дуэт Аамира Кхана и Каджол (для актрисы фильм стал триумфальным возвращением после пятилетнего перерыва в съемках) – великолепная игра актеров была удостоена многих наград.

Дата показа: 7 марта 2023.

ЛЖЕЦЫ / TU JHOOTHI MAIN MAKKAAR

Новая романтическая комедия «Лжецы», которую зрители России смогут впервые увидеть одновременно с Индией в женский праздник 8 марта. Одни из самых популярных и высокооплачиваемых актеров Индии – Ранбир Капур, внук того самого Раджа Капура популярного в СССР, и Шраддха Капур – в увлекательной истории двух не совсем влюбленных людей. Есть ли между ними любовь и чья это игра?

Кстати, создатели фильма отлично умеют подогревать интерес – клип саундтрека из фильма, выпущенный в начале февраля 2023 на платформе Youtube собрал уже более 78 млн просмотров!

Дата показа: 8 марта 2023.

БАДЖИРАО И МАСТАНИ / BAJIRAO MASTANI

Один из самых дорогих и кассовых фильмов Индии, получивший множество наград и завоевавший зрительскую любовь как в Индии, так и за ее пределами. «Баджирао и Мастани» – история запретной любви воина и смелой принцессы, которым придется пройти через многое, чтобы быть вместе. Украшением фильма стали невероятные по масштабу и красоте декорации исторических интерьеров Индии, а также блистательный дуэт актеров Ранвира Сингха и Дипики Падукон, а также сложная актерская работа Приянки Чопры.

Дата показа: 9 марта 2023.

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ / BAND BAAJA BAARAAT

Где как не на свадьбе прочувствовать всю красоту, яркость и энергию Индии? «Свадебная церемония» – это история двух молодых и предприимчивых людей, чей новый бизнес по планированию и организации свадебных церемоний позволяет им не только подарить праздник молодоженам, но и обрести собственную любовь. Дебютная роль одного из самых высокооплачиваемых актеров Индии Ранвира Сангха в его дуэте с популярнейшей моделью и актрисой Анушкой Шарма.

Дата показа: 10 марта 2023.

РАМ И ЛИЛА / GOLIYON KI RASLEELA RAM-LEELA

Современная адаптация «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира на индийский манер. Рам и Лилу, принадлежащие к враждующим кланам, влюбляются друг в друга с первого взгляда и готовы бороться за свою любовь до конца. Судьбоносный дуэт популярных индийских актеров Ранвира Сингха и Дипики Падукон, созданный одним из самых успешных не только в Индии, но и во всем мире режиссером Санджаем Лила Бхансали. Страсть и ненависть, танец и бой схлестнулись в фильме под характерные индийский мелодии.

Дата показа: 11 марта 2023.

И В ПЕЧАЛИ, И В РАДОСТИ… / KABHI KHUSHI KABHIE GHAM...

Эмоциональная семейная драма с блистательным актерским составом. Музыкальная драма, рассказывающая о судьбе двух братьев, каждый из которых доказывает, как важна любовь. Режиссеру Карану Джохару, снявшему самые кассовые индийские фильмы, удалось соединить в фильме самых популярных актеров разных поколений, среди которых король Болливуда Шахрукх Кхан, мегазвезда Болливуда 70-х годов прошлого века Амитабх Баччан, «болливудский сердцеед» Ритик Рошан и одни из самых высокооплачиваемых и популярных актрис Индии Каджол и Карина Капур.

Дата показа: 11 марта 2023.

ДЕВДАС / DEVDAS

Классика индийского кино и один из «100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке», составленном журналом Empire. Фильм, рассказывающий историю сложной судьбы Девдаса, который через всю жизнь пронес любовь к женщине, с которой не смог быть вместе. В главной роли звезда Болливуда Шахрукх Кхан, чью игру в фильме критики позже назовут «ошеломляющей своей исключительностью».

Дата показа: 12 марта 2023.

ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ / KUCH KUCH HOTA HAI

Доброе семейное кино о любви с самыми популярными актерами Индии своего времени. Герой Шахрукх Кхана – вдовец, оставшийся после смерти жены на руках с новорожденной дочкой и восемью письмами, которые жена успела написать для маленькой Анджали. Когда девочка подрастает, она узнает из последнего письма завещание своей матери – помочь отцу вновь стать счастливым и отыскать девушку, которая когда-то пожертвовала своей любовью к нему. Фильм получил множество наград и был признан в Индии хитом.

Дата показа: 12 марта 2023.

Сайт кинофестиваля – https://www.indianfilms.ru .

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