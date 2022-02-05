Любовь Орлова – 120 лет со дня рождения!

Первая советская кинодива, русская Марлен Дитрих, икона стиля, и, пожалуй, главная звезда советского кинематографа. Ей подражали, ее боготворили, она была любимой актрисой Иосифа Сталина и дружила с Чарли Чаплиным. Все это – о Любови Орловой, актрисе театра и кино, народной артистке СССР, и 11 февраля будет отмечаться её юбилей – 120 лет со дня рождения.

Первым мероприятием в рамках празднования Дня Рождения Любови Орловой в Музее кино станет онлайн-лекция киноведа, помощника ректора и преподавателя кафедры киноведения ВГИКа, шеф-редактора киностудии Марс Медиа Энтертейнмент Андрея Апостолова «Героини Любови Орловой: голливудский миф сталинского кино».

12 февраля в 16:00 состоится встреча в Музее кино на паблик-токе с Павлом Нефедовым «Любовь Орлова и ВДНХ – идеальный образ. Как формировался образ идеального настоящего в кинематографе 30-х гг». Вместе с Павлом Нефедовым — историком, журналистом, исследователем ВДНХ обсудим образ Выставки в советском кинематографе и более подробно поговорим о фильме «Светлый путь», где ВСХВ является одним из смысловых центров, а главную роль исполняет Любовь Орлова. Как кинематограф формирует реальность, создает мифы и конструирует наши представления о действительности? Что можно сказать об исторической эпохе по ее кинокартинам? Об этом порассуждаем вместе с Павлом в ходе паблик-тока.

Сразу после состоится показ фильма «Светлый путь» (1940, реж. Григорий Александров).

Мероприятие проводится совместно с ВДНХ.

13 февраля в 16:00 киновед Алиса Мамедова проведет интерактивную лекцию в пространстве выставки «Лабиринт истории» «Фильм «Цирк». Советский Голливуд». Один из самых известных фильмов советского кино стал зеркалом времени, в котором был создан. Алиса расскажет про своеобразие изображения утопии в картине, влияние западной культуры на фильм Александрова, а также о том, как связан «Цирк» с фильмами Чарли Чаплина и Эрнста Любича. Окунемся в атмосферу кинематографа 30-х и сразу же после лекции, в 17:00 посмотрим «Цирк» на большом экране.

«Сердце, тебе не хочется покоя, Сердце, как хорошо на свете жить, Сердце, как хорошо, что ты такое, Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить…» — мы до сих пор помним эти строки из фильма «Весёлые ребята» (1934), звучавшие в исполнении Любови Орловой и Леонида Утесова. Песни из музыкальных комедий Александрова и Орловой становились настоящими хитами — Любовь Петровна гастролировала по всему Союзу, а «Широка страна моя родная…» и вовсе стала вторым гимном.

В завершении праздничной программы мы услышим главные советские хиты – их исполнит актриса и певица Христина Блохина.

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