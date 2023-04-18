Любовь Толкалина чуть не сгорела на сцене

Любовь Толкалина едва не пострадала во время спектакля! Как звезда кино спасла не только себя, но и партнера по сцене? Где актриса отметила свой юбилей? Из-за чего Любовь не взяли на роль девушки Джеймса Бонда? И почему Толкалина оказалась в психиатрической больнице вместе с Сергеем Лазаревым?

«Когда что-то горит, надо сразу тушить», - уверена актриса.

Недавно Любовь Толкалина в прямом смысле слова чуть не сгорела на работе. Во время спектакля в кипрском городе Лимассоле на сцене случился пожар.

«Мы должны были играть во дворе этой галереи. Но на самом деле девочки-устроители поставили по периметру свечи, и крылья ангела загорелись», - рассказала звезда.

Женщина бросилась на помощь коллеге и спасла его от страшных ожогов.

«Пришлось тушить своими руками. Ничего такого страшного», - успокаивает артистка.

Толкалина говорит, что всегда быстро принимает решения и не боится экстремальных ситуаций. В прошлом году она совершила восхождение на Эверест.

«Я очень хотела в Катманду и заодно подняться на Эверест. Потом выяснилось, что Эверест - это круто. Я еще раз пойду обязательно», - поделилась планами актриса.

В 2023-м звезда встала на сноуборд. Любовь отметила свой 45-й день рождения на снежном склоне. После гор Толкалина отправилась на море, где занялась фридайвингом. Она погружалась под воду и любовалась красотой морских обитателей.

«Спокойно, совсем не хочется всплывать. Посмотрите картину, которая называется Blue Lagoon», - посоветовала звезда.

Актриса рассказала: ей было легко задерживать дыхание. Сказался многолетний опыт. Когда-то Любовь Толкалина всерьез собиралась стать спортсменкой. Потом передумала, но навык остался.

«Да, я занималась в детстве синхронным плаванием. Вы считаете, что это неэкстремально? Четыре с половиной минуты вниз головой, работая руками», - восклицает артистка.

В профессии Толкалина тоже легко соглашается на авантюры. Она часто снимается без одежды. Говорит, что ради искусства готова на многое.

«Я живу по принципу: «Можно все. Чего нельзя - не захочется»», - поделилась звезда кино.

Но не все ее начинания заканчиваются успехом. Например, однажды Любовь позвали на кастинг фильма о самом знаменитом в мире шпионе – агенте 007. Актриса бросила все дела и вылетела в Англию. Она очень волновалась.

«Самая главная, тяжелая это у меня была проба на девушку Джеймса Бонда. Это самый главный был в моей жизни эксперимент. Было очень страшно», - призналась Толкалина.

Она надеялась, что ей улыбнется удача. Но, к сожалению, продюсеры утвердили другую кандидатуру.

«Тогда еще писался сценарий. Они не знали, отталкивались от актеров, которые им понравятся», - вспоминает Толкалина.

Артистка не расстроилась. У нее и на родине хватает достойных предложений. Самое главное, чтобы все обходилось без досадных происшествий.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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