Любовный клубок «Двойной жизни Ми», новые серии и клип «Улицы»

Друзья, держитесь за попкорн — «Двойная жизнь Ми» выходит на финишную прямую! Онлайн-кинотеатры представили новые серии, и это не просто эпизоды, а настоящая романтическая бомба. Создатели не стали тянуть: сразу несколько любовных линий одновременно рвутся к развязке, и к каждой из них хочется приклеить табличку «осторожно, спойлеры».

А чтобы мы не скучали до премьеры, певица Ми (она же главная героиня) выпустила свежий клип «Улицы» — его уже вовсю крутят на тех же платформах. Под эту музыку и разбираться будем, кто кому в итоге достанется.

Итак, поехали по сердечным фронтам:

Мила и Никита — школьная искра с подвохом. Девушка сохнет по новому однокласснику, но он явно не тот, за кого себя выдаёт. Химия налицо, но будет ли она опасной?

Нина и Дима — лучшие друзья, которые так долго прятали глаза друг от друга, что зрители уже кричали «да поцелуйтесь же!». И, кажется, наши мольбы услышаны — их ждёт счастливый и совместный финал. Ура!

Отец Милы, Александр, и чиновница Анжела — казалось бы, взрослые люди, всё серьёзно… Но сердцу не прикажешь: настоящей родственной душой оказывается вовсе не принципиальная дама, а обаятельная учительница музыки Екатерина. Осторожно, там летят искры!

И вишенка на торте: школьная медсестра и физрук — вот где уроки настоящих чувств! Эта пара доказывает, что любовь не выбирает должность, и их химия уж точно круче любого школьного предмета.

Сериал снят компанией «Киноцех» в тандеме с Иви и START, продюсерами выступили Анна Ясюкевич и Давид Манукян (кстати, он же и играет отца Милы). В ролях — звёздный десант: Милана Хаметова, Дава, Софья Каштанова, Анна Уколова, Андрей Пынзару, Роман Курцын, Ангелина Поплавская — просто фейерверк имён!

Напомним тем, кто только заходит: 16-летняя Мила днём учится и страдает от контрольных, а ночью превращается в суперпопулярную певицу и блогера Ми. Но её двойная жизнь рушится, когда новая пассия отца — суровая чиновница Анжела Михайловна — объявляет войну всему, что связано с блогами и музыкой. И теперь Миле приходится воевать не только за своё сердце, но и за право оставаться собой.