«Люди А»: три показа спектакля подряд прошли при полном аншлаге

24 сентября 2022 в зале «Жуков» Музея Победы прошла премьера спектакля «Люди А» по мотивам одноименного документального романа Алексея Филатова. В этот день были даны три спектакля, каждый из которых прошёл при полном аншлаге. Отзывы зрителей, многие из которых не понаслышке знают, что такое Группа «А», оказались самыми тёплыми. Так же состоялась презентация акции «Герой нашего времени» в рамках проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия».

Спектакль основан на реальных событиях и, можно сказать, документальный. Автор романа «Люди А» Алексей Филатов – сам являлся боевым офицером группы «А», участником многих контртеррористических операций, подполковником запаса ФСБ России.

«Наши бойцы рисковали своей жизнью, чтобы спасти жизнь другим. Не ради наград и званий — кто ради них полезет под пули? И не ради славы — какая уж тут слава, когда награды им вручают закрытыми указами, а рассказывать о свей работе не принято даже дома! Что же движет этими людьми? Как приходят они в эту профессию? Что дает им силы и что их ломает?».

Этими словами в прологе началось повествование на фоне «полосы препятствий», которая используется для подготовки бойцов спецназа: лестницы, верёвки, канаты, стены, окна и человеческие фигуры с мишенью в центре силуэта. Под песню, которая стала гимном «Группа А» в исполнении Алексея Филатова, на экране транслировались документальные кадры операции, где спецназ «Альфа» ведёт перестрелку с террористами, зачищает здание и, в конце концов, освобождает заложников. С исторической точностью в спектакле были показаны события в Буденновске в 1995 году, освобождение заложников в Сочи в 2000 году и другие.

Сквозь весь спектакль проходят сцены общения боевого офицера с психиатром, которые связывают, казалось бы, разные эпизоды в единое и увлекательное повествование. Режиссеру спектакля Сергею Аронину удалось показать, что в работе спецназа важную роль играет человеческий фактор, позволяющий подчас освободить заложников без единого выстрела. Так, например, в спектакле показаны переговоры офицера спецназа с террористом, которые длились сутки и позволили успешно завершить операцию бескровно. Это не придуманный, а один из документальных эпизодов из истории группы «А».

В спектакле были задействованы популярные артисты театра и кино: Сергей Шолох, Ирина Прокудина, Евгений Терентьев, Владислав Кулыгин, Юнона Захарьева. Они создали честные и выразительные «портреты» офицеров «Альфы», их близких. Особенно важными, пожалуй, оказались роли жен офицеров. Как отмечает автор романа «Люди А» Алексей Филатов, самая пронзительная сцена спектакля – эпизод именно про них:

«Каково приходится нашим жёнам, когда нужно ждать? Ждать, не зная, чем закончится для любимого очередное задание. Существует объективная статистика среднего времени службы сотрудника в боевом подразделении: 10-12 лет. После надо менять работу. Как правило, дело не в физической форме – не выдерживает психика. Ещё раньше сдают нервы у жён. Им всё время приходится ждать. Ждать, отгоняя убийственную мысль, что однажды могут позвонить в дверь и сказать, что мужа больше нет», — говорит Филатов.

В спектакле «Люди А» даны четкие представления о геополитических процессах, которые происходили в России. Произведение можно считать «учебником истории». Постановка формирует морально-нравственные нормы: порядочность, честность, любовь к Родине, стремление к высоким идеалам в жизни, активную созидательную и гражданскую позицию.

В рамках премьерных показов прошла презентация акции «Герой нашего времени» в рамках проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия». Акция направлена на вовлечение семьей в конкурсы, акции и развивающие проекты, призванные усилить воспитательную работу в молодёжной среде.

«Молодежь всегда тянется к правде, у неё свой точный камертон, который чутко реагирует на любую ложь и, я надеюсь, этот спектакль станет хорошей основой правильного, то есть адекватного, мироощущения», – добавляет автор романа Алексей Филатов.

Показы спектакля «Люди А» будут продолжены. В планах: показы в московских образовательных учреждениях, а также гастроли в региональных российских театрах.

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