Люди, которые играют в игры

Ну, давайте начнем с того, что в карточные игры играл «солнце нашей русской поэзии» Александр Сергеевич Пушкин. Правда, играл он не очень удачно. После смерти оставил долгов почти 135 тыс рублей. Из которых был должен казне Российской Империи 43,3 тыс.

В отличии от него граф Лев Толстой и Федор Михайлович Достоевский были куда успешнее. Так, например, гонорар за роман «Игрок», написанный Федором Михайловичем в кратчайшие по теме временам сроки, позволил ему погасить карточные долги. Настолько произведение было успешным!

Кстати, многие герои современных детективных историй тоже являются успешными игроками. Тот же Джеймс Бонд!

Вы же хорошо знаете из романов и голливудских фильмов про этого гения шпионажа и британской разведки… Входит такой красавчик в казино, в роли которого нам на экранах представлен сэр Шон Коннэри («Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер» и др.) и своим чарующим голосом говорит:

- Бонд, Джеймс Бонд… Агент 007…

И тут сразу все девушки его, выигрыш уже без игры сложен в дипломат, а самая прекрасная приносит «красавчику» бокал мартини с неизменной оливкой...

Вот так известные персонажи выигрывают. (Учитесь!) Хотя, они и вымышленные.

А его оппонент – Майор Гром? Он же тоже бывал в казино. И, кстати, одна из самых впечатляющих по сюжету сцен в казино «Золотой дракон», снималась в Buudha Bar на Синопской набережной Санкт-Петербурга.

Он тоже «парень не промах» и вообще «наш человек!». Честный, прямолинейный, неподкупный.

Несмотря ни на что, не чурался посещать заведения подобного рода. Правда делал это исключительно по долгу службы.

Конечно, есть и реальные игроки в истории азартных игр, которым удавалось «поймать удачу за хвост» и у них были невероятные победы на ставках, но, к сожалению, по статистике, большинство оказались в проигрыше.

Хотите пример? Пожалуйста. Американец Арчи Карас. Профессиональный игрок в покер! У него было всего 50 долларов в кармане, когда он пришел в казино. За три года игры он выиграл 40 млн. И за последующие три недели проиграл их все...

Итог печален. Кто-то будет говорить о нём как о «яркой звезде, которая сверкнула на небосклоне игры», но большинство будут помнить, как неудачника.

Любой риск должен быть оправдан. В любой ситуации человек не должен терять самоконтроля и головы. И даже, если оправдание – это желание «немного развлечься и выпустить пар», голову терять нельзя. Только полный контроль позволит вам сохранить деньги, имущество, честь, достоинство, положение в обществе, уважение к себе, в том числе и со стороны родных, близких, друзей, коллег и знакомых. Будьте как Майор Гром или Джеймс Бонд и тогда удача и успех улыбнется вам как Федору Михайловичу Достоевскому или графу Толстому.

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